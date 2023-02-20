На курганские выборы выдвинулся кандидат с судимостью

21 февраля 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В курганском округе на выборы выдвинулись два кандидата (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на выборы депутатов думы Катайского округа первого созыва выдвинулся кандидат, у которого есть судимость. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «Общие сведения — Кузнецов Евгений Николаевич. Статус участника выборов — выдвинутый кандидат. Сведения о судимости — имеется судимость по ч.1 ст. 204.2 УК РФ „Мелкий коммерческий подкуп“, ч. 1. ст. 327 „Подделка, изготовление или оборот поддельных документов“», — указано в государственной системе. Кузнецов занимает пост председателя местного отделения ДОСААФ, является действующим депутатом катайской думы. На выборы он идет как самовыдвиженец. Также на место депутата в окружной думе претендует Роман Обвинцев. Он тоже является самовыдвиженцем. Кандидат работает хранителем фондов в Катайском краеведческом музее. Ранее URA.RU писало, что после завершения муниципальной реформы в Катайском, Варгашинском, Далматовском и Притобольном округах пройдут выборы депутатов местных дум и глав территорий. Они состоятся 23 апреля. Реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области запустили в 2019 году.

В Курганской области на выборы депутатов думы Катайского округа первого созыва выдвинулся кандидат, у которого есть судимость. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «Общие сведения — Кузнецов Евгений Николаевич. Статус участника выборов — выдвинутый кандидат. Сведения о судимости — имеется судимость по ч.1 ст. 204.2 УК РФ „Мелкий коммерческий подкуп“, ч. 1. ст. 327 „Подделка, изготовление или оборот поддельных документов“», — указано в государственной системе. Кузнецов занимает пост председателя местного отделения ДОСААФ, является действующим депутатом катайской думы. На выборы он идет как самовыдвиженец. Также на место депутата в окружной думе претендует Роман Обвинцев. Он тоже является самовыдвиженцем. Кандидат работает хранителем фондов в Катайском краеведческом музее. Ранее URA.RU писало, что после завершения муниципальной реформы в Катайском, Варгашинском, Далматовском и Притобольном округах пройдут выборы депутатов местных дум и глав территорий. Они состоятся 23 апреля. Реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области запустили в 2019 году.