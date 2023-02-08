08 февраля 2023

В Курганской области определили дату новых выборов

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Заседание ЕР. Курган , выборы, избирательная урна, голосование, избирательная кампания
Выборы пройдут в трех округах Фото:

В трех муниципальных округах Курганской области 23 апреля пройдут выборы депутатов местных дум. Данная информация размещена в группах областного избиркома и администрации Варгашинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальные избирательные комиссии Далматовского и Катайского муниципального округов приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. В Далматовском муниципальном округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе — 15. Голосование назначено на 23 апреля», — сообщили представители избиркома.

Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта. Аналогичные выборы пройдут 23 апреля в Варгашинском муниципальном округе.

Выборы пройдут в рамках муниципальной реформы, которая началась в 2019 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что преобразование районов в округа поможет снизить на местах число неэффективных начальников. При этом некоторые местные чиновники выступали против реформы.

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В трех муниципальных округах Курганской области 23 апреля пройдут выборы депутатов местных дум. Данная информация размещена в группах областного избиркома и администрации Варгашинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Территориальные избирательные комиссии Далматовского и Катайского муниципального округов приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. В Далматовском муниципальном округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе — 15. Голосование назначено на 23 апреля», — сообщили представители избиркома. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта. Аналогичные выборы пройдут 23 апреля в Варгашинском муниципальном округе. Выборы пройдут в рамках муниципальной реформы, которая началась в 2019 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что преобразование районов в округа поможет снизить на местах число неэффективных начальников. При этом некоторые местные чиновники выступали против реформы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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