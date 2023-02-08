В Курганской области определили дату новых выборов

09 февраля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Выборы пройдут в трех округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В трех муниципальных округах Курганской области 23 апреля пройдут выборы депутатов местных дум. Данная информация размещена в группах областного избиркома и администрации Варгашинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Территориальные избирательные комиссии Далматовского и Катайского муниципального округов приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. В Далматовском муниципальном округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе — 15. Голосование назначено на 23 апреля», — сообщили представители избиркома. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта. Аналогичные выборы пройдут 23 апреля в Варгашинском муниципальном округе. Выборы пройдут в рамках муниципальной реформы, которая началась в 2019 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что преобразование районов в округа поможет снизить на местах число неэффективных начальников. При этом некоторые местные чиновники выступали против реформы.

В трех муниципальных округах Курганской области 23 апреля пройдут выборы депутатов местных дум. Данная информация размещена в группах областного избиркома и администрации Варгашинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Территориальные избирательные комиссии Далматовского и Катайского муниципального округов приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований. В Далматовском муниципальном округе предстоит избрать 16 депутатов, в Катайском муниципальном округе — 15. Голосование назначено на 23 апреля», — сообщили представители избиркома. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта. Аналогичные выборы пройдут 23 апреля в Варгашинском муниципальном округе. Выборы пройдут в рамках муниципальной реформы, которая началась в 2019 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что преобразование районов в округа поможет снизить на местах число неэффективных начальников. При этом некоторые местные чиновники выступали против реформы.