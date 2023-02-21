В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие по радио в Тюмени

Утром 22 февраля на некоторых радиостанциях в Тюмени прозвучала ложная «воздушная тревога» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сообщения об объявлении воздушной тревоги, прозвучавшие утром 22 февраля по радио в некоторых регионах России, стали результатом хакерской атаки. Об этом со ссылкой на telegram-канал МЧС России сообщает областное управление ведомства. Ранее в сети появилась информация о том, что некоторые радиостанции «предупредили» жителей Тюменской области «об угрозе ракетного удара».

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках.», — указано в сообщении telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Информационном центре правительства Тюменской области заявили, что 22 февраля система оповещения в регионе не запускалась. «В Тюменской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась! Переданная 22 февраля по некоторым радиоканалам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности! Источники информации проверяются соответствующими органами», — указано в telegram-канале Инфоцентра.

В пресс-службу радиостанции Comedy radio направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.