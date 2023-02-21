Тюменцам предлагают упаковывать морские деликатесы за зарплату в 100 тысяч рублей

22 февраля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Тюменцам предлагают упаковывать рыбную продукцию, креветки и кальмары Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морепродукты. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 100 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Крупной федеральной компании „Полар“, в связи с увеличением количества добываемого сырья, для работы вахтовым методом требуются упаковщики и упаковщицы морепродуктов (рыбных котлет, палочек, креветок и кальмаров). Заработная плата: 100 000- 102 000 рублей на руки», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работать предлагается по графику 60/30 дней. Работодатель гарантирует кандидату бесплатный проезд до места вахты, проживание и питание. Предоставляется также спецодежда. Среди требований к будущему сотруднику компания указывает физическую выносливость и умение работать в команде.

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морепродукты. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 100 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Крупной федеральной компании „Полар“, в связи с увеличением количества добываемого сырья, для работы вахтовым методом требуются упаковщики и упаковщицы морепродуктов (рыбных котлет, палочек, креветок и кальмаров). Заработная плата: 100 000- 102 000 рублей на руки», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работать предлагается по графику 60/30 дней. Работодатель гарантирует кандидату бесплатный проезд до места вахты, проживание и питание. Предоставляется также спецодежда. Среди требований к будущему сотруднику компания указывает физическую выносливость и умение работать в команде.