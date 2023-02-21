21 февраля 2023

Тюменцам предлагают упаковывать морские деликатесы за зарплату в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, продукты, замороженная рыба, красная рыба, еда
Тюменцам предлагают упаковывать рыбную продукцию, креветки и кальмары Фото:

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морепродукты. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 100 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Крупной федеральной компании „Полар“, в связи с увеличением количества добываемого сырья, для работы вахтовым методом требуются упаковщики и упаковщицы морепродуктов (рыбных котлет, палочек, креветок и кальмаров). Заработная плата: 100 000- 102 000 рублей на руки», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter.

Работать предлагается по графику 60/30 дней. Работодатель гарантирует кандидату бесплатный проезд до места вахты, проживание и питание. Предоставляется также спецодежда. Среди требований к будущему сотруднику компания указывает физическую выносливость и умение работать в команде.

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Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морепродукты. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 100 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Крупной федеральной компании „Полар“, в связи с увеличением количества добываемого сырья, для работы вахтовым методом требуются упаковщики и упаковщицы морепродуктов (рыбных котлет, палочек, креветок и кальмаров). Заработная плата: 100 000- 102 000 рублей на руки», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Работать предлагается по графику 60/30 дней. Работодатель гарантирует кандидату бесплатный проезд до места вахты, проживание и питание. Предоставляется также спецодежда. Среди требований к будущему сотруднику компания указывает физическую выносливость и умение работать в команде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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