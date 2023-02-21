С карты Челябинской области исчез целый поселок

22 февраля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В поселке Степной жителей нет с 1998 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С карты Челябинской области исчез поселок Степной в Красноармейском районе. Решение об этом принято на заседании заксобрания региона 22 февраля. «Проект постановления подготовлен на основе решения совета депутатов Озерного поселения. В поселке в настоящее время никто не проживает», — заявил на заседании председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев. Решение приняли, поскольку в населенном пункте нет зарегистрированных жителей. В похозяйственных книгах Озерного поселения отсутствуют записи о земельных участках и жилых зданиях в поселке. Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления региональных депутатов, жители не проживают в поселке с июня 1998 года. Причиной отъезда стали отсутствие инфраструктуры и перспектив развития Степного.

С карты Челябинской области исчез поселок Степной в Красноармейском районе. Решение об этом принято на заседании заксобрания региона 22 февраля. «Проект постановления подготовлен на основе решения совета депутатов Озерного поселения. В поселке в настоящее время никто не проживает», — заявил на заседании председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев. Решение приняли, поскольку в населенном пункте нет зарегистрированных жителей. В похозяйственных книгах Озерного поселения отсутствуют записи о земельных участках и жилых зданиях в поселке. Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления региональных депутатов, жители не проживают в поселке с июня 1998 года. Причиной отъезда стали отсутствие инфраструктуры и перспектив развития Степного.