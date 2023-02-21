21 февраля 2023

С карты Челябинской области исчез целый поселок

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., карта, нефть, троицк
В поселке Степной жителей нет с 1998 года Фото:

С карты Челябинской области исчез поселок Степной в Красноармейском районе. Решение об этом принято на заседании заксобрания региона 22 февраля.

«Проект постановления подготовлен на основе решения совета депутатов Озерного поселения. В поселке в настоящее время никто не проживает», — заявил на заседании председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев.

Решение приняли, поскольку в населенном пункте нет зарегистрированных жителей. В похозяйственных книгах Озерного поселения отсутствуют записи о земельных участках и жилых зданиях в поселке.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления региональных депутатов, жители не проживают в поселке с июня 1998 года. Причиной отъезда стали отсутствие инфраструктуры и перспектив развития Степного.

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С карты Челябинской области исчез поселок Степной в Красноармейском районе. Решение об этом принято на заседании заксобрания региона 22 февраля. «Проект постановления подготовлен на основе решения совета депутатов Озерного поселения. В поселке в настоящее время никто не проживает», — заявил на заседании председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев. Решение приняли, поскольку в населенном пункте нет зарегистрированных жителей. В похозяйственных книгах Озерного поселения отсутствуют записи о земельных участках и жилых зданиях в поселке. Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления региональных депутатов, жители не проживают в поселке с июня 1998 года. Причиной отъезда стали отсутствие инфраструктуры и перспектив развития Степного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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