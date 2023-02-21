С карты Челябинской области исчез целый поселок

С карты Челябинской области исчез поселок Степной в Красноармейском районе. Решение об этом принято на заседании заксобрания региона 22 февраля.
«Проект постановления подготовлен на основе решения совета депутатов Озерного поселения. В поселке в настоящее время никто не проживает», — заявил на заседании председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев.
Решение приняли, поскольку в населенном пункте нет зарегистрированных жителей. В похозяйственных книгах Озерного поселения отсутствуют записи о земельных участках и жилых зданиях в поселке.
Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления региональных депутатов, жители не проживают в поселке с июня 1998 года. Причиной отъезда стали отсутствие инфраструктуры и перспектив развития Степного.
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