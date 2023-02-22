В структуру оборонного завода Кургана назначили нового директора

23 февраля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

В структуре «Курганмашзавода» новый директор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На агрегатном заводе, входящим в структуру оборонного предприятия «Курганмашзавод», назначен бывший начальник опытного производства КМЗ Максим Портнягин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников. «На должность директора агрегатного завода КМЗ назначен Максим Портнягин. Раньше он был начальником опытного производства на оборонном предприятии. Потом его вроде снимали с должности и он где-то пять лет не мог занимать руководящие должности», — рассказал инсайдер. Источник также отметил, что Портнягин очень грамотный руководитель и имеет много наград за хорошую работу. Корреспондент URA.RU обратился на предприятие ПАО «Курганмашзавод» за комментарием. На момент публикации ответ от пресс-службы КМЗ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в структуре оборонного предприятия «Курганмашзавод» уволился один из руководителей. По данным инсайдера, пост директора агрегатного завода КМЗ покинул Павел Веселый.

На агрегатном заводе, входящим в структуру оборонного предприятия «Курганмашзавод», назначен бывший начальник опытного производства КМЗ Максим Портнягин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников. «На должность директора агрегатного завода КМЗ назначен Максим Портнягин. Раньше он был начальником опытного производства на оборонном предприятии. Потом его вроде снимали с должности и он где-то пять лет не мог занимать руководящие должности», — рассказал инсайдер. Источник также отметил, что Портнягин очень грамотный руководитель и имеет много наград за хорошую работу. Корреспондент URA.RU обратился на предприятие ПАО «Курганмашзавод» за комментарием. На момент публикации ответ от пресс-службы КМЗ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в структуре оборонного предприятия «Курганмашзавод» уволился один из руководителей. По данным инсайдера, пост директора агрегатного завода КМЗ покинул Павел Веселый.