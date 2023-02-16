В Кургане уволился директор предприятия из структуры оборонного завода

17 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Кургане уволился директор агрегатного завода Павел Веселый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из структуры оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» уволился директор агрегатного завода Павел Веселый. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников. «Несколько дней назад уволился директор агрегатного завода ПАО „Курганмашзавод“ Павел Веселый. Вероятно, что ушел на пенсию. Он ведь был уже не молод», — рассказал инсайдер. В пресс-службе предприятия данную информацию подтвердили. URA.RU направило запрос с целью узнать, кто занял руководящий пост в структуре КМЗ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзаводе работникам предлагают подзаработать на друзьях. На оборонном предприятии запустили акцию, где за каждого вновь прибывшего сотрудника заводчанам будут платить по 5000 рублей. Также сообщалось, что на КМЗ ищут испытателей минометов на зарплату от 60 тысяч рублей. Водителям-испытателям готовы платить зарплату от 53 тысяч рублей.

Из структуры оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» уволился директор агрегатного завода Павел Веселый. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников. «Несколько дней назад уволился директор агрегатного завода ПАО „Курганмашзавод“ Павел Веселый. Вероятно, что ушел на пенсию. Он ведь был уже не молод», — рассказал инсайдер. В пресс-службе предприятия данную информацию подтвердили. URA.RU направило запрос с целью узнать, кто занял руководящий пост в структуре КМЗ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзаводе работникам предлагают подзаработать на друзьях. На оборонном предприятии запустили акцию, где за каждого вновь прибывшего сотрудника заводчанам будут платить по 5000 рублей. Также сообщалось, что на КМЗ ищут испытателей минометов на зарплату от 60 тысяч рублей. Водителям-испытателям готовы платить зарплату от 53 тысяч рублей.