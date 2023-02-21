Курганский перевозчик пообещал работать на маршруте, но передумал

22 февраля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Перевозчика ищут для маршрута в Далматовском муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматовском округе Курганской области перевозчик планировал отвечать за автобусный маршрут, но не стал подавать необходимые для этого документы. Об этом сообщили представители администрации Далматовского муниципального округа. «Информация, размещенная 13 января 2023 года, о возобновлении перевозок по маршруту „Далматово — Красноисетское“ была преждевременной. Перевозчик планировал возобновить данный маршрут, но не подал документы для участия в конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Далматовского района», — обратились в к местным жителям представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что занимаются возобновлением перевозок. Для этого готовится новая конкурсная документация. Ранее стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 17 автобусных маршрутов в Далматовском муниципальном округе.

В Далматовском округе Курганской области перевозчик планировал отвечать за автобусный маршрут, но не стал подавать необходимые для этого документы. Об этом сообщили представители администрации Далматовского муниципального округа. «Информация, размещенная 13 января 2023 года, о возобновлении перевозок по маршруту „Далматово — Красноисетское“ была преждевременной. Перевозчик планировал возобновить данный маршрут, но не подал документы для участия в конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Далматовского района», — обратились в к местным жителям представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что занимаются возобновлением перевозок. Для этого готовится новая конкурсная документация. Ранее стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 17 автобусных маршрутов в Далматовском муниципальном округе.