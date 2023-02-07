Автобусные перевозчики не захотели работать в курганском округе

08 февраля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

В муниципалитете не состоялись конкурсы, связанные с 17 маршрутами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 17 автобусных маршрутов в Далматовском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе заявок не поступало. <…> Члены комиссии решили: признать конкурс несостоявшимся», — указано в сообщении. В группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт» указано, что конкурсная документация содержала большое количество внутренних противоречий и несоответствий действующему законодательству. О поиске перевозчиков стало известно в декабре. На конкурсе должны были распределить два городских маршрута и 15, выходящих за пределы Далматова.

Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 17 автобусных маршрутов в Далматовском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе заявок не поступало. <…> Члены комиссии решили: признать конкурс несостоявшимся», — указано в сообщении. В группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт» указано, что конкурсная документация содержала большое количество внутренних противоречий и несоответствий действующему законодательству. О поиске перевозчиков стало известно в декабре. На конкурсе должны были распределить два городских маршрута и 15, выходящих за пределы Далматова.