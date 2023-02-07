Автобусные перевозчики не захотели работать в курганском округе

Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 17 автобусных маршрутов в Далматовском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.
«По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе заявок не поступало. <…> Члены комиссии решили: признать конкурс несостоявшимся», — указано в сообщении.
В группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт» указано, что конкурсная документация содержала большое количество внутренних противоречий и несоответствий действующему законодательству. О поиске перевозчиков стало известно в декабре. На конкурсе должны были распределить два городских маршрута и 15, выходящих за пределы Далматова.
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