Совфед одобрил закон Путина о ядерном договоре

За принятие закона проголосовало 157 сенаторов
новость из сюжетаРоссия приостановила участие в Договоре СНВ-III
Совет Федерации принял закон президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре СНВ (по сокращению стратегических наступательных вооружений). За его принятие проголосовали 157 сенаторов.
Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре СНВ. Трансляция велась на официальном сайте
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