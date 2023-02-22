Совфед одобрил закон Путина о ядерном договоре

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Военная техника на ВДНХ. Москва, военная техника, тополь-м
За принятие закона проголосовало 157 сенаторов Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Совет Федерации принял закон президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре СНВ (по сокращению стратегических наступательных вооружений). За его принятие проголосовали 157 сенаторов.

Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре СНВ. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

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Совет Федерации принял закон президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре СНВ (по сокращению стратегических наступательных вооружений). За его принятие проголосовали 157 сенаторов. Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре СНВ. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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