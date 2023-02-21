Около центрального парка Кургана закроют парковку из-за «проводов зимы»

22 февраля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Парковку возле курганского парка закроют на день из-за того, что жители «провожают» зиму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле курганского парка культуры и отдыха (ЦПКиО) закроют парковку из-за праздника «Проводы русской зимы», а также запретят остановку. Об этом сообщается в официальном постановлении городской мэрии. «В связи с проведением праздничного мероприятия „Проводы русской зимы“ Администрация Кургана сообщает о запрете стоянки рядом с Центральным парком культуры и отдыха. Запрет для всех видов транспорта будет действовать 26 февраля 2023 года с 06:00 до 18:00 на парковке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — указано в документе мэрии. Сообщается, что мэрия обязала сотрудников курганской полиции контролировать запрет на парковку около ЦПКиО. Также работники УМВД должны обеспечить безопасность движения на дорогах города. Ответственным за исполнение постановления назначили директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова. URA.RU писало ранее, что в Кургане перекроют для движения новый участок на улице в центре города. Работы на участке продлятся до 15 июня, после чего дорожные работники положат там новый асфальт.

Возле курганского парка культуры и отдыха (ЦПКиО) закроют парковку из-за праздника «Проводы русской зимы», а также запретят остановку. Об этом сообщается в официальном постановлении городской мэрии. «В связи с проведением праздничного мероприятия „Проводы русской зимы“ Администрация Кургана сообщает о запрете стоянки рядом с Центральным парком культуры и отдыха. Запрет для всех видов транспорта будет действовать 26 февраля 2023 года с 06:00 до 18:00 на парковке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — указано в документе мэрии. Сообщается, что мэрия обязала сотрудников курганской полиции контролировать запрет на парковку около ЦПКиО. Также работники УМВД должны обеспечить безопасность движения на дорогах города. Ответственным за исполнение постановления назначили директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова. URA.RU писало ранее, что в Кургане перекроют для движения новый участок на улице в центре города. Работы на участке продлятся до 15 июня, после чего дорожные работники положат там новый асфальт.