В Кургане перекроют для движения участок городской улицы. Схема

В Кургане перекроют для движения участок городской улицы

20 февраля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

В Кургане перекроют для транспорта участок улицы Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый участок улицы Коли Мяготина в Кургане закроют для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Начиная с 21 февраля будет закрыт для движения участок от ул. Зорге до жилого дома №75. При этом сама улица Зорге будет проезжей», — рассказали в организации. Это произошло после получения подрядчиком разрешения. Согласно заявлению компании, работы продлятся на участке до 15 июня. После этого здесь будет уложен новый асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по замене водных сетей ведутся в Кургане при содействии правительства области, которое способствовало получению льготного кредита на проведение ремонта. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане образовались пробки из-за перекрытия Чеховского путепровода. Мост закрыли на ремонт из-за его плохого состояния. В Кургане перекрывают на 4 месяца участок улицы К.Мяготина Скрин: «Водный Союз»

Новый участок улицы Коли Мяготина в Кургане закроют для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Начиная с 21 февраля будет закрыт для движения участок от ул. Зорге до жилого дома №75. При этом сама улица Зорге будет проезжей», — рассказали в организации. Это произошло после получения подрядчиком разрешения. Согласно заявлению компании, работы продлятся на участке до 15 июня. После этого здесь будет уложен новый асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по замене водных сетей ведутся в Кургане при содействии правительства области, которое способствовало получению льготного кредита на проведение ремонта. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане образовались пробки из-за перекрытия Чеховского путепровода. Мост закрыли на ремонт из-за его плохого состояния.