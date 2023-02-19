В Кургане перекроют для движения участок городской улицы

Новый участок улицы Коли Мяготина в Кургане закроют для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Начиная с 21 февраля будет закрыт для движения участок от ул. Зорге до жилого дома №75. При этом сама улица Зорге будет проезжей», — рассказали в организации. Это произошло после получения подрядчиком разрешения.
Согласно заявлению компании, работы продлятся на участке до 15 июня. После этого здесь будет уложен новый асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по замене водных сетей ведутся в Кургане при содействии правительства области, которое способствовало получению льготного кредита на проведение ремонта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане образовались пробки из-за перекрытия Чеховского путепровода. Мост закрыли на ремонт из-за его плохого состояния.
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