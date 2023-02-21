Власти ХМАО планируют заключить соглашение с «ЛУКОЙЛ» на 1,5 млрд рублей

Правительство ХМАО планирует заключить с компанией «ЛУКОЙЛ» дополнительное соглашение на 2023 год. В документах, размещенных на официальном сайте властей региона, указано, что на реализацию совместных проектов уйдет почти 1,5 млрд рублей.
«В адрес Правительства ХМАО поступило обращение генерального директора „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ Владимира Зубарева о Дополнительном соглашении № 15 к Соглашению о сотрудничестве от 29 января 2019 года. Предлагается определить перечень мероприятий и объемы финансирования строительства социальных объектов на территории муниципальных образований на 2023 год, в сумме 1 485,0 млн рублей», — говорится в информационной справке к Дополнительному соглашению.
Перечень проектов включает порядка пяти десятков пунктов. В их число входит строительство и реконструкция объектов ЖКХ, автодорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений, финансирование муниципальных конкурсов, соревнований и благотворительная помощь.
В рамках сотрудничества «ЛУКОЙЛ» с властями в Покачах появится новый молодежно- культурный центр, в Урае построят скейт-парк и начнут возведение новой школы. В Белоярском на деньги нефтяников обустроят сквер Геологов и парк «Белая горка», а в Сургутском районе появится «Тропа предков». В Нижневартовском районе компания финансирует строительство лыжной базы, а в Лангепасе — капитальный ремонт бассейна «Дельфин» и местного ЗАГСа.
На средства «ЛУКОЙЛ» в округе проведут соревнования по лыжным гонкам им. Повха, детский турнир по хоккею, междугородний турнир по дзюдо и самбо. Новое оборудование получат реабилитационный центр и городская больница в Лангепасе. Благотворительные средства выделят для поддержки коренных нардов ХМАО. Список проектов и объем их финансирования может измениться из-за экономических факторов.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) реализуется совместный проект «ЛУКОЙЛ» и правительства ХМАО. В городе строят новый образовательный центр — филиал Пермского Политеха.
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