Губернаторы Комарова и Махонин посетили стройку филиала пермского вуза в ХМАО

26 октября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Образовательный центр сдадут в 2023 году Фото: сайт правительства Пермского края Губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили стройку образовательного центра в Когалыме, которую финансирует «Лукойл». Об этом URA.RU узнало из официальных сообщений на правительственных ресурсах субъектов. «А я в это время работала с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, руководителями компании ЛУКОЙЛ по проекту создания Образовательного центра, который реализуется в соответствии с соглашением между Министерством науки и высшего образования РФ, ПАО «ЛУКОЙЛ» — написано в официальном telegram-канале Натальи Комаровой.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже назвал его в перспективе одним из лучших образовательных учреждений в России. «В образовательном центре на площади около 66 тыс. кв. метров разместятся учебный, лабораторный, общественно-образовательный корпуса, два кампуса для студентов на 390 человек», — сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края. Также в здании разместят спортивный блок, актовый и конференц-залы, амфитеатр-трансформер, столовую и кафе. Когалымский филиал, согласно плану властей и застройщиков, примет студентов первого сентября 2023 года. Предполагается, что в нем будут обучать ведущие российские и иностранные преподаватели и практикующие специалисты «ЛУКОЙЛ». А также организуют образовательные программы с крупнейшими профильными университетами мира. По данным URA.RU, в осмотре строительного объекта вместе с губернаторами принимал участие и основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили стройку образовательного центра в Когалыме, которую финансирует «Лукойл». Об этом URA.RU узнало из официальных сообщений на правительственных ресурсах субъектов. «А я в это время работала с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, руководителями компании ЛУКОЙЛ по проекту создания Образовательного центра, который реализуется в соответствии с соглашением между Министерством науки и высшего образования РФ, ПАО «ЛУКОЙЛ» — написано в официальном telegram-канале Натальи Комаровой. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже назвал его в перспективе одним из лучших образовательных учреждений в России. «В образовательном центре на площади около 66 тыс. кв. метров разместятся учебный, лабораторный, общественно-образовательный корпуса, два кампуса для студентов на 390 человек», — сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края. Также в здании разместят спортивный блок, актовый и конференц-залы, амфитеатр-трансформер, столовую и кафе. Когалымский филиал, согласно плану властей и застройщиков, примет студентов первого сентября 2023 года. Предполагается, что в нем будут обучать ведущие российские и иностранные преподаватели и практикующие специалисты «ЛУКОЙЛ». А также организуют образовательные программы с крупнейшими профильными университетами мира. По данным URA.RU, в осмотре строительного объекта вместе с губернаторами принимал участие и основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме.