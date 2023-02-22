Байден упал, когда поднимался в самолет при отлете из Варшавы. Видео

22 февраля 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Джо Байден упал, когда поднимался в самолет Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден споткнулся, когда поднимался в самолет по трапу. Об этом сообщил пул Белого дома. Инцидент произошел при вылете Байдена из Варшавы и попал на видеозапись. «На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед», — говорится в сообщении пула Белого дома. После инцидента он продолжил подниматься к самолету. Президент Джо Байден совершил визит в Варшаву 21 февраля. Когда самолет американского президента приземлился, из него также выпал член делегации, передает RT. Байден выступил в Польше сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что Украину ждет тяжелое время, передает «Национальная служба новостей».

Президент США Джо Байден споткнулся, когда поднимался в самолет по трапу. Об этом сообщил пул Белого дома. Инцидент произошел при вылете Байдена из Варшавы и попал на видеозапись. «На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед», — говорится в сообщении пула Белого дома. После инцидента он продолжил подниматься к самолету. Президент Джо Байден совершил визит в Варшаву 21 февраля. Когда самолет американского президента приземлился, из него также выпал член делегации, передает RT. Байден выступил в Польше сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что Украину ждет тяжелое время, передает «Национальная служба новостей».