Президент США Джо Байден споткнулся, когда поднимался в самолет по трапу. Об этом сообщил пул Белого дома. Инцидент произошел при вылете Байдена из Варшавы и попал на видеозапись.
«На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед», — говорится в сообщении пула Белого дома. После инцидента он продолжил подниматься к самолету.
Президент Джо Байден совершил визит в Варшаву 21 февраля. Когда самолет американского президента приземлился, из него также выпал член делегации, передает RT. Байден выступил в Польше сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что Украину ждет тяжелое время, передает «Национальная служба новостей».
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