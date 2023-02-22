22 февраля 2023

В США озвучили истинную причину поездки Байдена в Киев

Sky News: Байден посетил Киев ради фотосессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы восстановить упавшие рейтинги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США озвучили истинную причину поездки американского президента Джо Байдена в Киев. Сообщается, что он приехал на Украину для поднятия собственных рейтингов, поучаствовав в фотосессии.

«СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он [Джо Байден] приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли.

Она утверждает, что решение посетить Киев было принято не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, слова Байдена о том, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации».

Сообщается, что Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По заявлению ФСБ Александра Бортникова, Вашингтон уведомил Москву о планах американского лидера, но РФ никаких «гарантий безопасности американцам не давала».

Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом. Петер Сийярто озвучил, что лидеры стран оказали бы большую услугу человечеству, если бы это сделали.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США озвучили истинную причину поездки американского президента Джо Байдена в Киев. Сообщается, что он приехал на Украину для поднятия собственных рейтингов, поучаствовав в фотосессии. «СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он [Джо Байден] приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли. Она утверждает, что решение посетить Киев было принято не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, слова Байдена о том, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации». Сообщается, что Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По заявлению ФСБ Александра Бортникова, Вашингтон уведомил Москву о планах американского лидера, но РФ никаких «гарантий безопасности американцам не давала». Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом. Петер Сийярто озвучил, что лидеры стран оказали бы большую услугу человечеству, если бы это сделали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...