В США озвучили истинную причину поездки Байдена в Киев

Sky News: Байден посетил Киев ради фотосессии

23 февраля 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы восстановить упавшие рейтинги Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США озвучили истинную причину поездки американского президента Джо Байдена в Киев. Сообщается, что он приехал на Украину для поднятия собственных рейтингов, поучаствовав в фотосессии. «СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он [Джо Байден] приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли. Она утверждает, что решение посетить Киев было принято не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, слова Байдена о том, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации». Сообщается, что Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По заявлению ФСБ Александра Бортникова, Вашингтон уведомил Москву о планах американского лидера, но РФ никаких «гарантий безопасности американцам не давала». Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом. Петер Сийярто озвучил, что лидеры стран оказали бы большую услугу человечеству, если бы это сделали.

В США озвучили истинную причину поездки американского президента Джо Байдена в Киев. Сообщается, что он приехал на Украину для поднятия собственных рейтингов, поучаствовав в фотосессии. «СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он [Джо Байден] приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли. Она утверждает, что решение посетить Киев было принято не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, слова Байдена о том, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации». Сообщается, что Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По заявлению ФСБ Александра Бортникова, Вашингтон уведомил Москву о планах американского лидера, но РФ никаких «гарантий безопасности американцам не давала». Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом. Петер Сийярто озвучил, что лидеры стран оказали бы большую услугу человечеству, если бы это сделали.