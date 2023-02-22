В США озвучили истинную причину поездки Байдена в Киев

В США озвучили истинную причину поездки американского президента Джо Байдена в Киев. Сообщается, что он приехал на Украину для поднятия собственных рейтингов, поучаствовав в фотосессии.
«СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он [Джо Байден] приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила в эфире Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли.
Она утверждает, что решение посетить Киев было принято не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, слова Байдена о том, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации».
Сообщается, что Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По заявлению ФСБ Александра Бортникова, Вашингтон уведомил Москву о планах американского лидера, но РФ никаких «гарантий безопасности американцам не давала».
Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом. Петер Сийярто озвучил, что лидеры стран оказали бы большую услугу человечеству, если бы это сделали.
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