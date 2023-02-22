Пригожин раскритиковал американских журналистов за обвинения «во всех смертных грехах»

23 февраля 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

По мнению Пригожина, американские журналисты обвинили бойцов ЧВК «Вагнер» «во всех смертных грехах» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вопросы от американских журналистов к бойцам ЧВК «Вагнер» глупейшие, в них безосновательные обвинения военнослужащих. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Такой шквал бесполезных, глупейших, высосанных из пальца вопросов, которые являются не чем иным как обвинением ЧВК „Вагнер“ во всех грехах — начиная от некрозоофилии до продажи человеческих гениталий для пересадок», — приводит слова Евгений Пригожина telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». При этом глава ЧВК «Вагнер» не отказался от комментариев и поручил коллегам ответить на вопросы. К Пригожину поступил ряд вопросов от американского издания Wall Street Journal. Журналисты попросили комментарий по поводу действий бойцов ЧВК «Вагнер» во время операций в Чаде, в Центральноафриканской Республики, а также действий военнослужащих во время спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что по данным американского издания Financial Times Пригожин заработал более 250 миллионов долларов на добыче природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. В США уверяют, что глава ЧВК «Вагнер» заработал такую сумму за четыре года до начала спецоперации на Украине.

Вопросы от американских журналистов к бойцам ЧВК «Вагнер» глупейшие, в них безосновательные обвинения военнослужащих. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Такой шквал бесполезных, глупейших, высосанных из пальца вопросов, которые являются не чем иным как обвинением ЧВК „Вагнер“ во всех грехах — начиная от некрозоофилии до продажи человеческих гениталий для пересадок», — приводит слова Евгений Пригожина telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». При этом глава ЧВК «Вагнер» не отказался от комментариев и поручил коллегам ответить на вопросы. К Пригожину поступил ряд вопросов от американского издания Wall Street Journal. Журналисты попросили комментарий по поводу действий бойцов ЧВК «Вагнер» во время операций в Чаде, в Центральноафриканской Республики, а также действий военнослужащих во время спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что по данным американского издания Financial Times Пригожин заработал более 250 миллионов долларов на добыче природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. В США уверяют, что глава ЧВК «Вагнер» заработал такую сумму за четыре года до начала спецоперации на Украине.