В США раскрыли доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

FT: Пригожин заработал более 250 миллионов долларов на добыче природных ресурсов

21 февраля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Даже санкции Запада не смогли помешать заработку Евгения Пригожина, пишет FT Фото: media.gazprom-neft.ru Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заработал более 250 миллионов долларов на добыче природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом написали в Financial Times. «Попавший под санкции лидер российских наемников Евгений Пригожин получил доход в размере более четверти миллиарда долларов от своей глобальной империи природных ресурсов», — написали в издании . Также уточняется, что такую сумму Пригожин заработал еще за четыре года до начала спецоперации на Украине. Предприятия Пригожина по добыче природных ресурсов находились в Судане и Сирии и ЦАР с 2018 года. «Годы западных санкций против основателя группы „Вагнера“ не смогли остановить сотни миллионов, поступающих Пригожину. От добычи нефти, газа, алмазов и золота», — заключили обозреватели. Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Евгения Пригожина для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Ранее Минфин США признал частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Позже стало известно, что Федеральное бюро расследований США объявило награду за предоставление информации об основателе ЧВК «Вагнер». ФБР обещало 250 тысяч долларов за сведения о нем, передают «Дни.ру».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заработал более 250 миллионов долларов на добыче природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом написали в Financial Times. «Попавший под санкции лидер российских наемников Евгений Пригожин получил доход в размере более четверти миллиарда долларов от своей глобальной империи природных ресурсов», — написали в издании. Также уточняется, что такую сумму Пригожин заработал еще за четыре года до начала спецоперации на Украине. Предприятия Пригожина по добыче природных ресурсов находились в Судане и Сирии и ЦАР с 2018 года. «Годы западных санкций против основателя группы „Вагнера“ не смогли остановить сотни миллионов, поступающих Пригожину. От добычи нефти, газа, алмазов и золота», — заключили обозреватели. Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Евгения Пригожина для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Ранее Минфин США признал частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Позже стало известно, что Федеральное бюро расследований США объявило награду за предоставление информации об основателе ЧВК «Вагнер». ФБР обещало 250 тысяч долларов за сведения о нем, передают «Дни.ру».