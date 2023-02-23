Экс-посол Украины Мельник потребовал от Шольца перейти все красные линии

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
На Украине просят Олафа Шольца обеспечить ВСУ системами вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все красные линии, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник.

«Тормозных колодок по-прежнему слишком много, особенно в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, прим. URA.RU). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения», — приводит заявление Мельника немецкий телеканал Welt.

Он отметил, что Шольц нарушил табу, когда объявил о военной помощи Украине через несколько дней после начала конфликта. Но реализация поддержки запаздывает и не похожа на стратегическое продвижение.

Германия и другие страны Евросоюза и НАТО помогают Украине поставками вооружения. По словам Шольца, целью Германии является борьба с расширением российских границ, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ получат немецкие танки. Украине пообещали танки 11 стран, еще 22 государства отправят БМП, передает RT. При этом из-за поддержки Украины армия Германии находится в плачевном состоянии, признали в Минобороны ФРГ.

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Канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все красные линии, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. «Тормозных колодок по-прежнему слишком много, особенно в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, прим. URA.RU). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения», — приводит заявление Мельника немецкий телеканал Welt. Он отметил, что Шольц нарушил табу, когда объявил о военной помощи Украине через несколько дней после начала конфликта. Но реализация поддержки запаздывает и не похожа на стратегическое продвижение. Германия и другие страны Евросоюза и НАТО помогают Украине поставками вооружения. По словам Шольца, целью Германии является борьба с расширением российских границ, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ получат немецкие танки. Украине пообещали танки 11 стран, еще 22 государства отправят БМП, передает RT. При этом из-за поддержки Украины армия Германии находится в плачевном состоянии, признали в Минобороны ФРГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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