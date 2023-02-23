Экс-посол Украины Мельник потребовал от Шольца перейти все красные линии

23 февраля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

На Украине просят Олафа Шольца обеспечить ВСУ системами вооружения Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все красные линии, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. «Тормозных колодок по-прежнему слишком много, особенно в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, прим. URA.RU). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения», — приводит заявление Мельника немецкий телеканал Welt . Он отметил, что Шольц нарушил табу, когда объявил о военной помощи Украине через несколько дней после начала конфликта. Но реализация поддержки запаздывает и не похожа на стратегическое продвижение. Германия и другие страны Евросоюза и НАТО помогают Украине поставками вооружения. По словам Шольца, целью Германии является борьба с расширением российских границ, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ получат немецкие танки. Украине пообещали танки 11 стран, еще 22 государства отправят БМП, передает RT. При этом из-за поддержки Украины армия Германии находится в плачевном состоянии, признали в Минобороны ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все красные линии, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. «Тормозных колодок по-прежнему слишком много, особенно в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, прим. URA.RU). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения», — приводит заявление Мельника немецкий телеканал Welt. Он отметил, что Шольц нарушил табу, когда объявил о военной помощи Украине через несколько дней после начала конфликта. Но реализация поддержки запаздывает и не похожа на стратегическое продвижение. Германия и другие страны Евросоюза и НАТО помогают Украине поставками вооружения. По словам Шольца, целью Германии является борьба с расширением российских границ, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ получат немецкие танки. Украине пообещали танки 11 стран, еще 22 государства отправят БМП, передает RT. При этом из-за поддержки Украины армия Германии находится в плачевном состоянии, признали в Минобороны ФРГ.