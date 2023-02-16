Глава Минобороны ФРГ пожаловался на ослабление армии из-за Украины

The Washington Post: состояние немецкой армии ухудшается из-за конфликта на Украине

16 февраля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огромное увеличение расходов на оборону в связи с военной помощью армии ВСУ привели Вооруженные силы Германии в плачевное состояние. Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Несмотря на заявления об огромном увеличении расходов на оборону, в ответ на конфликт России и Украины, Вооруженные силы Германии находятся в худшем состоянии, чем год назад», — заявил Борис Писториус. Его слова приводит газета The Washington Post. Германия возлагала большие надежды на специальный фонд, насчитывающий 100 миллиардов евро, однако эти деньги пришлось пустить на восстановления запасов вооружения, которое поставляется на Украину. Более 10 миллиардов евро предполагалось использовать для замены устаревших самолетов Tornado, которые США поставили Германии еще 50 лет назад. Фонд не в состоянии покрыть основные расходы, в частности, расходы на боеприпасы. «Состояние Бундесвера таково, что Германии пришлось отправить в Литву свои БМП Marder десятилетней давности для выполнения обязательств перед НАТО — после того, как современные „Пумы“, которые ФРГ должна была поставить, сломались во время учений», — привели цитату из немецкого издания Spiegel авторы статьи. По их словам, особую озабоченность у Европы вызывают артиллерийские боеприпасы. Украина выпускает до 7000 снарядов в день, что значительно превышает возможности производства европейской промышленности. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Огромное увеличение расходов на оборону в связи с военной помощью армии ВСУ привели Вооруженные силы Германии в плачевное состояние. Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Несмотря на заявления об огромном увеличении расходов на оборону, в ответ на конфликт России и Украины, Вооруженные силы Германии находятся в худшем состоянии, чем год назад», — заявил Борис Писториус. Его слова приводит газета The Washington Post. Германия возлагала большие надежды на специальный фонд, насчитывающий 100 миллиардов евро, однако эти деньги пришлось пустить на восстановления запасов вооружения, которое поставляется на Украину. Более 10 миллиардов евро предполагалось использовать для замены устаревших самолетов Tornado, которые США поставили Германии еще 50 лет назад. Фонд не в состоянии покрыть основные расходы, в частности, расходы на боеприпасы. «Состояние Бундесвера таково, что Германии пришлось отправить в Литву свои БМП Marder десятилетней давности для выполнения обязательств перед НАТО — после того, как современные „Пумы“, которые ФРГ должна была поставить, сломались во время учений», — привели цитату из немецкого издания Spiegel авторы статьи. По их словам, особую озабоченность у Европы вызывают артиллерийские боеприпасы. Украина выпускает до 7000 снарядов в день, что значительно превышает возможности производства европейской промышленности. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков.