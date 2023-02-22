В Тюмени готовы обменять действующее молочное производство на квартиру

23 февраля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Продавец готов обменять бизнес на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени выставили на продажу предприятие по реализации и производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес почти в четыре миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес по реализации сельхозпродукции в Тюмени, Тюменской области. Разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ферма, телятник, помещение для проживания, водопровод, электричество. Возможен обмен на жилье. Цена продажи — 3 миллиона 680 тысяч рублей», — указано в объявлении. Причиной продажи продавец называет переезд на новое место. Он также отмечает, что рядом с производством находится развитая инфраструктура: недалеко от предприятия находится школа и детский садик. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Будущему владельцу за 30 миллионов рублей достанется скот — 150 голов и техника для производства и реализации продукции.

В Тюмени выставили на продажу предприятие по реализации и производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес почти в четыре миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес по реализации сельхозпродукции в Тюмени, Тюменской области. Разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ферма, телятник, помещение для проживания, водопровод, электричество. Возможен обмен на жилье. Цена продажи — 3 миллиона 680 тысяч рублей», — указано в объявлении. Причиной продажи продавец называет переезд на новое место. Он также отмечает, что рядом с производством находится развитая инфраструктура: недалеко от предприятия находится школа и детский садик. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Будущему владельцу за 30 миллионов рублей достанется скот — 150 голов и техника для производства и реализации продукции.