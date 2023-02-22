22 февраля 2023

В Тюмени готовы обменять действующее молочное производство на квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в Коелге. Челябинск , коровы, молоко, скот, животные, скотина, мясо, крс
Продавец готов обменять бизнес на жилье Фото:

В Тюмени выставили на продажу предприятие по реализации и производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес почти в четыре миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес по реализации сельхозпродукции в Тюмени, Тюменской области. Разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ферма, телятник, помещение для проживания, водопровод, электричество. Возможен обмен на жилье. Цена продажи — 3 миллиона 680 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Причиной продажи продавец называет переезд на новое место. Он также отмечает, что рядом с производством находится развитая инфраструктура: недалеко от предприятия находится школа и детский садик.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Будущему владельцу за 30 миллионов рублей достанется скот — 150 голов и техника для производства и реализации продукции.

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В Тюмени выставили на продажу предприятие по реализации и производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес почти в четыре миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес по реализации сельхозпродукции в Тюмени, Тюменской области. Разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ферма, телятник, помещение для проживания, водопровод, электричество. Возможен обмен на жилье. Цена продажи — 3 миллиона 680 тысяч рублей», — указано в объявлении. Причиной продажи продавец называет переезд на новое место. Он также отмечает, что рядом с производством находится развитая инфраструктура: недалеко от предприятия находится школа и детский садик. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Будущему владельцу за 30 миллионов рублей достанется скот — 150 голов и техника для производства и реализации продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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