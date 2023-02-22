В Тюмени готовы обменять действующее молочное производство на квартиру

В Тюмени выставили на продажу предприятие по реализации и производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес почти в четыре миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
«Продается готовый бизнес по реализации сельхозпродукции в Тюмени, Тюменской области. Разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ферма, телятник, помещение для проживания, водопровод, электричество. Возможен обмен на жилье. Цена продажи — 3 миллиона 680 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Причиной продажи продавец называет переезд на новое место. Он также отмечает, что рядом с производством находится развитая инфраструктура: недалеко от предприятия находится школа и детский садик.
Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Будущему владельцу за 30 миллионов рублей достанется скот — 150 голов и техника для производства и реализации продукции.
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