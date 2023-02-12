Тюменцам предлагают стать владельцами животной фермы. Фото

13 февраля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Продавец оценивает предприятие в 30 миллионов рублей, но допускает торг Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Стоимость фермы — 30 миллионов рублей. «Продается личное подворное хозяйство. На 150 голов крупного рогатого скота, из них 100 голов дойного КРС, работы полностью автоматизированы. Полностью укомплектованное хозяйство полного цикла, выращивание скота на мясо, продажа молока, творога, масла через точки продаж, реализация излишков зерновых и сена. Цена продажи — 30 миллионов рублей», — говорится в объявлении. В распоряжении будущего владельца фермы будет и вся специализированная техника: тракторы, зерноуборочные комбайны, самосвалы, доильные аппараты и проч. Общая территория базы составляет 2 гектара. Корреспондент URA.RU связался с продавцом фермы. Его интересы представляет родственница. Она сообщила, что предприятие находится в Нижнетавдинском районе. Причина продажи — преклонный возраст владельца. По ее словам, ферма и животные на ней находятся на постоянном ветеринарном контроле. Предприятие функционирует в полной мере.

В Тюменской области на продажу выставили личное подворное хозяйство — действующую животную ферму. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Стоимость фермы — 30 миллионов рублей. «Продается личное подворное хозяйство. На 150 голов крупного рогатого скота, из них 100 голов дойного КРС, работы полностью автоматизированы. Полностью укомплектованное хозяйство полного цикла, выращивание скота на мясо, продажа молока, творога, масла через точки продаж, реализация излишков зерновых и сена. Цена продажи — 30 миллионов рублей», — говорится в объявлении. В распоряжении будущего владельца фермы будет и вся специализированная техника: тракторы, зерноуборочные комбайны, самосвалы, доильные аппараты и проч. Общая территория базы составляет 2 гектара. Корреспондент URA.RU связался с продавцом фермы. Его интересы представляет родственница. Она сообщила, что предприятие находится в Нижнетавдинском районе. Причина продажи — преклонный возраст владельца. По ее словам, ферма и животные на ней находятся на постоянном ветеринарном контроле. Предприятие функционирует в полной мере.