На очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Фото

27 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

В Кургане на очистных сооружениях заметили лису (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации. Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова. На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса Фото: пресс-служба компании «Водный Союз»

В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации. Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова.