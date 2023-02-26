В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации.
Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова.
На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса
В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации. Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова.