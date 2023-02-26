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На очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, животные, лиса, лисица, хищник
В Кургане на очистных сооружениях заметили лису (архивное фото) Фото:

В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации.

Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова.

На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса
Фото:

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В Кургане на территории очистных сооружений стала часто появляться лиса, которую прикормили местные работники. Об этом URA.RU 27 февраля сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники ОСК поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе», — рассказали в организации. Лисицу прикормили сотрудники предприятия. Она подбегает к будке охраны на запах еды. Впервые ее заметили около трех лет назад. «Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать», — передает пресс-служба слова начальника очистных сооружений Дениса Уланова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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