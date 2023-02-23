23 февраля 2023
22 февраля 2023

В свердловском поселке протестируют системы оповещения населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Электросирены включат 1 марта в 10:40 Фото:

В городском округе Верхнее Дуброво (Свердловская область) проверят работоспособность электросирен. Об этом рассказали в официальной группе ГО Верхнее Дуброво в социальной сети.

«Сообщаем, что 1 марта в рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области, будет производиться проверка исправности электросирен и уличных пунктов оповещения. Старт включения сирен запланирован на 10:40», — сообщили в группе «ВКонтакте» городского округа Верхнее Дуброво.

Администрация просит население не паниковать во время работы электросирен. Прерывать свои занятия и работу не нужно.

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В городском округе Верхнее Дуброво (Свердловская область) проверят работоспособность электросирен. Об этом рассказали в официальной группе ГО Верхнее Дуброво в социальной сети. «Сообщаем, что 1 марта в рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области, будет производиться проверка исправности электросирен и уличных пунктов оповещения. Старт включения сирен запланирован на 10:40», — сообщили в группе «ВКонтакте» городского округа Верхнее Дуброво. Администрация просит население не паниковать во время работы электросирен. Прерывать свои занятия и работу не нужно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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