В свердловском поселке протестируют системы оповещения населения

24 февраля 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Электросирены включат 1 марта в 10:40 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городском округе Верхнее Дуброво (Свердловская область) проверят работоспособность электросирен. Об этом рассказали в официальной группе ГО Верхнее Дуброво в социальной сети. «Сообщаем, что 1 марта в рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области, будет производиться проверка исправности электросирен и уличных пунктов оповещения. Старт включения сирен запланирован на 10:40», — сообщили в группе «ВКонтакте» городского округа Верхнее Дуброво. Администрация просит население не паниковать во время работы электросирен. Прерывать свои занятия и работу не нужно.

В городском округе Верхнее Дуброво (Свердловская область) проверят работоспособность электросирен. Об этом рассказали в официальной группе ГО Верхнее Дуброво в социальной сети. «Сообщаем, что 1 марта в рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области, будет производиться проверка исправности электросирен и уличных пунктов оповещения. Старт включения сирен запланирован на 10:40», — сообщили в группе «ВКонтакте» городского округа Верхнее Дуброво. Администрация просит население не паниковать во время работы электросирен. Прерывать свои занятия и работу не нужно.