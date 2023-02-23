В свердловском поселке протестируют системы оповещения населения

Электросирены включат 1 марта в 10:40
В городском округе Верхнее Дуброво (Свердловская область) проверят работоспособность электросирен. Об этом рассказали в официальной группе ГО Верхнее Дуброво в социальной сети.
«Сообщаем, что 1 марта в рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области, будет производиться проверка исправности электросирен и уличных пунктов оповещения. Старт включения сирен запланирован на 10:40», — сообщили в группе «ВКонтакте» городского округа Верхнее Дуброво.
Администрация просит население не паниковать во время работы электросирен. Прерывать свои занятия и работу не нужно.
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