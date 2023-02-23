Минобороны: Киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье

24 февраля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ заявили о провокации ВСУ в Приднестровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские военнослужащие готовятся к вторжению в Приднестровье. По данным Минобороны РФ, сейчас фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. «Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сообщается на странице ведомства в Telegram. Там отметили, что такой план Киева несет угрозу для ВС РФ, находящихся в настоящее время на законных основаниях в Приднестровье. При этом в ведомстве подчеркнули, что российская сторона «отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны». Ранее стало известно, что ВСУ планируют переодеться в форму российской армии, чтобы организовать фейковое «наступление» в Приднестровье. В МИД РФ заявили, что Украина втягивает Молдавию в противостояние с Россией.

Украинские военнослужащие готовятся к вторжению в Приднестровье. По данным Минобороны РФ, сейчас фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. «Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сообщается на странице ведомства в Telegram. Там отметили, что такой план Киева несет угрозу для ВС РФ, находящихся в настоящее время на законных основаниях в Приднестровье. При этом в ведомстве подчеркнули, что российская сторона «отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны». Ранее стало известно, что ВСУ планируют переодеться в форму российской армии, чтобы организовать фейковое «наступление» в Приднестровье. В МИД РФ заявили, что Украина втягивает Молдавию в противостояние с Россией.