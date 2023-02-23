В Минобороны РФ заявили о провокации ВСУ в Приднестровье

Украинские военные планируют переодеться в форму российской армии, чтобы организовать фейковое «наступление» в Приднестровье. Об этом сказали в Минобороны РФ.
«В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — заявили в
Сообщается, что ВСУ собираются переодеться в форму армии России. В министерстве отметили, что готовятся реагировать в случае происшествий на границе Украины и Приднестровья.
Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье и вывести оттуда российских военных, передает RT. По его словам, это нужно для «защиты от России». В Кремле посоветовали руководству Молдавии быть осторожнее в высказываниях. В МИД РФ заявили, что Украина втягивает Молдавию в противостояние с Россией.
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