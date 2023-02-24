Путин дал гражданство двум бразильским футболистам «Зенита» 24 февраля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24 . В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года. Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24. В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года. Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям