Путин дал гражданство двум бразильским футболистам «Зенита»

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Матч ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, малком
Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24. В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года.

Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24. В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года. Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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