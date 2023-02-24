Путин дал гражданство двум бразильским футболистам «Зенита»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24. В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года.
Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому будет присвоено российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам „Зенита“ Клаудиньо и Малкому», — передает сообщение Sport24. В издании уточнили, что Малкому играет за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо с лета 2021 года. Также российский лидер предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который вскрыл преступления ВСУ в Донбассе. Всего в указе главы государства находится 34 человека на получение российского гражданства.