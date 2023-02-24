Путин предоставил гражданство французскому журналисту, просившему политическое убежище 24 февраля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 34 людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации. В своем указе Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который ранее просил предоставить ему политическое убежище, говорится в сообщении . Всего в указе президента в списке на получение гражданства находится 34 человека. Ранее Боке, который раскрыл правду о военных преступлениях, совершенных ВСУ попросил дать ему политическое убежище в РФ, напоминает Life . Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство готово рассмотреть возможность предоставления убежища для журналиста, передает RT. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации. В своем указе Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который ранее просил предоставить ему политическое убежище, говорится в сообщении. Всего в указе президента в списке на получение гражданства находится 34 человека. Ранее Боке, который раскрыл правду о военных преступлениях, совершенных ВСУ попросил дать ему политическое убежище в РФ, напоминает Life. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство готово рассмотреть возможность предоставления убежища для журналиста, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям