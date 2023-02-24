Путин предоставил гражданство французскому журналисту, просившему политическое убежище

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 34 людям Фото:

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.

В своем указе Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который ранее просил предоставить ему политическое убежище, говорится в сообщении. Всего в указе президента в списке на получение гражданства находится 34 человека.

Ранее Боке, который раскрыл правду о военных преступлениях, совершенных ВСУ попросил дать ему политическое убежище в РФ, напоминает Life. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство готово рассмотреть возможность предоставления убежища для журналиста, передает RT.

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации. В своем указе Путин предоставил российское гражданство журналисту из Франции Адриану Боке, который ранее просил предоставить ему политическое убежище, говорится в сообщении. Всего в указе президента в списке на получение гражданства находится 34 человека. Ранее Боке, который раскрыл правду о военных преступлениях, совершенных ВСУ попросил дать ему политическое убежище в РФ, напоминает Life. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство готово рассмотреть возможность предоставления убежища для журналиста, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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