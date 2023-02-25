Отоларинголог назвал главную ошибку россиян при лечении насморка

Отоларинголог Зайцев: применение сосудосуживающих капель не помогает при насморке
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Сосудосуживающие капли не приносят пользы при лечении насморка Фото:

Использование сосудосуживающих капель не помогают при насморке, так как это считается симптоматической терапией. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Самолечение, это сосудосуживающие капли. К сожалению, это вопроса не решает. Люди думают, что они сейчас покапают капельки и все пройдет. Нет. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет. Это симптоматическая терапия. Нужен визит доктору, чтобы он исходя из увиденного назначил правильные лекарственные препараты, а может даже провел процедуры, которые снимают вазомоторного ринита», — сказал Владимир Зайцев.

Также врач объяснил, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не было резко переохлаждена на холоде из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», — объяснил он.

Однако в некоторых случаях это может означать развитие хронических заболеваний, отметил специалист. «Когда нос текущий, то есть, когда человек идет с носовым платком, это явление вазомоторного ринита. Это уже одна из форм хронического ринита, то есть, хроническое заболевание слизистой оболочки полости носа. Носовым раковинам некомфортно, они воспаляются, переходят из состояния ремиссии в состояние обострения», — заключил врач.

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Использование сосудосуживающих капель не помогают при насморке, так как это считается симптоматической терапией. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Самолечение, это сосудосуживающие капли. К сожалению, это вопроса не решает. Люди думают, что они сейчас покапают капельки и все пройдет. Нет. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет. Это симптоматическая терапия. Нужен визит доктору, чтобы он исходя из увиденного назначил правильные лекарственные препараты, а может даже провел процедуры, которые снимают вазомоторного ринита», — сказал Владимир Зайцев. Также врач объяснил, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не было резко переохлаждена на холоде из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», — объяснил он. Однако в некоторых случаях это может означать развитие хронических заболеваний, отметил специалист. «Когда нос текущий, то есть, когда человек идет с носовым платком, это явление вазомоторного ринита. Это уже одна из форм хронического ринита, то есть, хроническое заболевание слизистой оболочки полости носа. Носовым раковинам некомфортно, они воспаляются, переходят из состояния ремиссии в состояние обострения», — заключил врач.
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