В МИД России заявили о готовности достигать цели СВО не на поле боя

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ заявили о готовности страны достигать целей СВО дипломатическим путем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова достигать целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Однако для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада, а также прекращение боевых действий с украинской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что достижение целей СВО невоенным путем подразумевает прекращение поставок на Украину западного вооружения и наемников, а также прекращение огня со стороны ВСУ.

Также в качестве условий МИД РФ обозначил возвращение украинской стороны к нейтральному статусу вне военных блоков и признание освобожденных Россией территорий. «Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», — заключили в дипломатическом ведомстве.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для проведения мирных переговоров Киева и Москвы необходимо признание украинской стороной референдумов по присоединению новых регионов к российской территории. Также в издании The Hill написали, что признание Киевом части территорий российскими — вероятно, является лучшим исходом конфликта.

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Россия готова достигать целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Однако для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада, а также прекращение боевых действий с украинской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что достижение целей СВО невоенным путем подразумевает прекращение поставок на Украину западного вооружения и наемников, а также прекращение огня со стороны ВСУ. Также в качестве условий МИД РФ обозначил возвращение украинской стороны к нейтральному статусу вне военных блоков и признание освобожденных Россией территорий. «Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», — заключили в дипломатическом ведомстве. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для проведения мирных переговоров Киева и Москвы необходимо признание украинской стороной референдумов по присоединению новых регионов к российской территории. Также в издании The Hill написали, что признание Киевом части территорий российскими — вероятно, является лучшим исходом конфликта.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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