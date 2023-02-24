В МИД России заявили о готовности достигать цели СВО не на поле боя

24 февраля 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили о готовности страны достигать целей СВО дипломатическим путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова достигать целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Однако для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада, а также прекращение боевых действий с украинской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении на сайте ведомства . Уточняется, что достижение целей СВО невоенным путем подразумевает прекращение поставок на Украину западного вооружения и наемников, а также прекращение огня со стороны ВСУ. Также в качестве условий МИД РФ обозначил возвращение украинской стороны к нейтральному статусу вне военных блоков и признание освобожденных Россией территорий. «Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», — заключили в дипломатическом ведомстве. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для проведения мирных переговоров Киева и Москвы необходимо признание украинской стороной референдумов по присоединению новых регионов к российской территории. Также в издании The Hill написали, что признание Киевом части территорий российскими — вероятно, является лучшим исходом конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия готова достигать целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Однако для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада, а также прекращение боевых действий с украинской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что достижение целей СВО невоенным путем подразумевает прекращение поставок на Украину западного вооружения и наемников, а также прекращение огня со стороны ВСУ. Также в качестве условий МИД РФ обозначил возвращение украинской стороны к нейтральному статусу вне военных блоков и признание освобожденных Россией территорий. «Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», — заключили в дипломатическом ведомстве. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для проведения мирных переговоров Киева и Москвы необходимо признание украинской стороной референдумов по присоединению новых регионов к российской территории. Также в издании The Hill написали, что признание Киевом части территорий российскими — вероятно, является лучшим исходом конфликта.