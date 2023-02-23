Дмитрий Артюхов посетит Лабытнанги с рабочим визитом
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. Об этом глава округа сообщает в своем telegram-канале.
«По традиции — рабочий выходной за рулем. Проедем по Лабытнанги и Харпу, подробности — вечером», — написал Дмитрий Артюхов в Telegram.
Ранее URA.RU сообщило, что Артюхов посетил премьеру фильма «Праведник». На просмотре присутствовали юнармейцы и кадеты.
Глава Лабытнанги Марина Трескова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
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