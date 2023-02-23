Губернатор ЯНАО Артюхов проинспектирует Лабытнанги. Фото

24 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов посетит Лабытнанги с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. Об этом глава округа сообщает в своем telegram-канале. «По традиции — рабочий выходной за рулем. Проедем по Лабытнанги и Харпу, подробности — вечером», — написал Дмитрий Артюхов в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что Артюхов посетил премьеру фильма «Праведник». На просмотре присутствовали юнармейцы и кадеты. Глава Лабытнанги Марина Трескова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. Об этом глава округа сообщает в своем telegram-канале. «По традиции — рабочий выходной за рулем. Проедем по Лабытнанги и Харпу, подробности — вечером», — написал Дмитрий Артюхов в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что Артюхов посетил премьеру фильма «Праведник». На просмотре присутствовали юнармейцы и кадеты.