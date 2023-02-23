23 февраля 2023
22 февраля 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов проинспектирует Лабытнанги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов посетит Лабытнанги с рабочим визитом Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. Об этом глава округа сообщает в своем telegram-канале.

«По традиции — рабочий выходной за рулем. Проедем по Лабытнанги и Харпу, подробности — вечером», — написал Дмитрий Артюхов в Telegram.

Ранее URA.RU сообщило, что Артюхов посетил премьеру фильма «Праведник». На просмотре присутствовали юнармейцы и кадеты.

Глава Лабытнанги Марина Трескова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. Об этом глава округа сообщает в своем telegram-канале. «По традиции — рабочий выходной за рулем. Проедем по Лабытнанги и Харпу, подробности — вечером», — написал Дмитрий Артюхов в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что Артюхов посетил премьеру фильма «Праведник». На просмотре присутствовали юнармейцы и кадеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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