Reuters: страны ЕС не успели ввести новые санкции в годовщину СВО

25 февраля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не смогли договориться между собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны ЕС планировали ввести новые санкции против России в годовщину СВО, но не успели этого сделать, так как не смогли договориться между собой. Такую информацию передают журналисты британской газеты, ссылаясь на дипломатов, присутствовавших на переговорах. «В пятницу страны Европейского союза третий день подряд не могут договориться о новых санкциях против России за вторжение в Украину год назад. Польша отклоняет требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука», — сообщает издание Reuters . Участники переговоров переживают, что новый пакет санкций не принят всего лишь из-за одного, на их взгляд, не значительного разногласия. Дипломатический источник издания отметил, что в этот день более важно было поддержать Украину новым пакетом санкций, закрыв глаза на разногласия: «Это очень плохая практика. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день». Ранее сообщалось, что в годовщину спецоперации Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. В список попали более 40 политиков из России. Против российской стороны было введено уже девять пакетов ограничений. Не так давно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций, приуроченный к годовщине начала СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны ЕС планировали ввести новые санкции против России в годовщину СВО, но не успели этого сделать, так как не смогли договориться между собой. Такую информацию передают журналисты британской газеты, ссылаясь на дипломатов, присутствовавших на переговорах. «В пятницу страны Европейского союза третий день подряд не могут договориться о новых санкциях против России за вторжение в Украину год назад. Польша отклоняет требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука», — сообщает издание Reuters. Участники переговоров переживают, что новый пакет санкций не принят всего лишь из-за одного, на их взгляд, не значительного разногласия. Дипломатический источник издания отметил, что в этот день более важно было поддержать Украину новым пакетом санкций, закрыв глаза на разногласия: «Это очень плохая практика. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день». Ранее сообщалось, что в годовщину спецоперации Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. В список попали более 40 политиков из России. Против российской стороны было введено уже девять пакетов ограничений. Не так давно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций, приуроченный к годовщине начала СВО.