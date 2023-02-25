25 февраля 2023

Илон Маск высказался о реальной роли Майдана на Украине

Илон Маск: на Майдане в 2014 году был государственный переворот
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События на Майдане. Киев, майдан, киев, украина, баррикады, улица грушевского
Маск назвал события 2014 года на Майдане госпереворотом Фото:
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Гражданская война на Украине

События 2014 года в Киеве на Майдане являются государственным переворотом. Об этом заявил основатель компаний Tesla и Space X, а также владелец Twitter Илон Маск.

«По поводу честности тех выборов имелись вопросы, но то несомненно был переворот», — написал Маск в соцсети. Таким заявлением предприниматель прокомментировал статью политолога Джона Миршаймера «Почему украинский кризис — вина Запада».

Антитеррористическая операция на Донбассе началась 15 апреля 2014 года. Власти Киева ввели в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР украинскую армию. Города Донецкой и Луганской республик стали обстреливать тяжелой артиллерией. Несмотря на большие потери с обеих сторон, а также гибель тысяч мирных жителей, силовая операция продолжается до сих пор. С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины вновь перешли к активной фазе наступления в Донбасс.

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События 2014 года в Киеве на Майдане являются государственным переворотом. Об этом заявил основатель компаний Tesla и Space X, а также владелец Twitter Илон Маск. «По поводу честности тех выборов имелись вопросы, но то несомненно был переворот», — написал Маск в соцсети. Таким заявлением предприниматель прокомментировал статью политолога Джона Миршаймера «Почему украинский кризис — вина Запада». Антитеррористическая операция на Донбассе началась 15 апреля 2014 года. Власти Киева ввели в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР украинскую армию. Города Донецкой и Луганской республик стали обстреливать тяжелой артиллерией. Несмотря на большие потери с обеих сторон, а также гибель тысяч мирных жителей, силовая операция продолжается до сих пор. С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины вновь перешли к активной фазе наступления в Донбасс.
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