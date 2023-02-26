Рогозина разозлило решение Путина дать гражданство бразильским футболистам

26 февраля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин высказал недовольство по поводу решения Путина дать российское гражданство иностранцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместо того чтобы раздавать гражданство РФ иностранцам, российские власти должны озаботиться возвращением на родину выходцев из Советского Союза, которые разрозненно живут сейчас по всему миру. Такое мнение высказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Недавний случай с предоставлением российского гражданства двум бразильским футболистам вновь показал, что наше государство так и не повернулось лицом к своим соотечественникам […] Может, все-таки пришло время вернуть всем русским людям их законные российские паспорта? Не быстроногим бразильцам, не алкашу Депардье из Саранска, а нашим родным братьям и сестрам, всем русским людям!» — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. По его мнению, государство в первую очередь должно думать о том, как вернуть на родину выходцев из СССР со всего мира. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил гражданство России бразильским футболистам Клаудиньо и Малкому. Они играют за российскую футбольную команду «Зенит».

Вместо того чтобы раздавать гражданство РФ иностранцам, российские власти должны озаботиться возвращением на родину выходцев из Советского Союза, которые разрозненно живут сейчас по всему миру. Такое мнение высказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Недавний случай с предоставлением российского гражданства двум бразильским футболистам вновь показал, что наше государство так и не повернулось лицом к своим соотечественникам […] Может, все-таки пришло время вернуть всем русским людям их законные российские паспорта? Не быстроногим бразильцам, не алкашу Депардье из Саранска, а нашим родным братьям и сестрам, всем русским людям!» — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. По его мнению, государство в первую очередь должно думать о том, как вернуть на родину выходцев из СССР со всего мира. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил гражданство России бразильским футболистам Клаудиньо и Малкому. Они играют за российскую футбольную команду «Зенит».