Белоруссия опровергла сообщения о перестрелках на границе с Украиной

26 февраля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

В Белоруссии опровергли провокации с эскалацией на границе с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Недавно появившиеся сообщения о перестрелке Белоруссии на границе с Украиной не соответствуют действительности. С этим опровержением выступил Государственный пограничный комитет Белоруссии. «Инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали», — рассказали в ведомстве РИА Новости. В Госпогранкомитете также призвали граждан пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на провокации. Ранее ряд источников деструктивной направленности распространили со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля перестрелке на участке границы с Украиной. Белоруссия подтвердила, что это была информационная атака. В Министерстве обороны Беларуси также сообщали о сосредоточении Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировки войск на границе. Об этом рассказал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что возможной причиной вступить в конфликт для страны может стать агрессия украинских войск.

Недавно появившиеся сообщения о перестрелке Белоруссии на границе с Украиной не соответствуют действительности. С этим опровержением выступил Государственный пограничный комитет Белоруссии. «Инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали», — рассказали в ведомстве РИА Новости. В Госпогранкомитете также призвали граждан пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на провокации. Ранее ряд источников деструктивной направленности распространили со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля перестрелке на участке границы с Украиной. Белоруссия подтвердила, что это была информационная атака. В Министерстве обороны Беларуси также сообщали о сосредоточении Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировки войск на границе. Об этом рассказал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что возможной причиной вступить в конфликт для страны может стать агрессия украинских войск.