Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь будет участником СВО

Агрессия украинских войск против Белоруссии заставит белорусскую армию ответить максимально жестко и присоединиться к России в проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае, если Украина совершит агрессию против Белоруссии», — передает слова Лукашенко «Белта». Он подчеркнул, что ответ Белоруссии, в таком случае, будет максимально жестким, а конфликт на Украине приобретет совершенно иной характер. Белорусский президент также добавил, что это относится не только к Украине, но и к остальным странам, которые допустят агрессию против белорусского государства.
Ранее Александр Лукашенко заявлял об участии Минска в российской военной операции на территории Украины: оно состоит в том, что Белоруссия принимает беженцев и делает все, чтобы избежать распространения конфликта на свою территорию. Президент Белоруссии обещал не допустить «удара в спину» российской армии. Лукашенко заявлял, что его и президента России Владимира Путина связывают «братские, теплые отношения», а конфликт на Украине еще больше сплотил двух лидеров.
Россия начала СВО на территории Украины 24 февраля 2022 года. Цель ее как говорил президент Владимир Путин, завершить восьмилетний конфликт на Донбассе.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Агрессия украинских войск против Белоруссии заставит белорусскую армию ответить максимально жестко и присоединиться к России в проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае, если Украина совершит агрессию против Белоруссии», — передает слова Лукашенко «Белта». Он подчеркнул, что ответ Белоруссии, в таком случае, будет максимально жестким, а конфликт на Украине приобретет совершенно иной характер. Белорусский президент также добавил, что это относится не только к Украине, но и к остальным странам, которые допустят агрессию против белорусского государства. Ранее Александр Лукашенко заявлял об участии Минска в российской военной операции на территории Украины: оно состоит в том, что Белоруссия принимает беженцев и делает все, чтобы избежать распространения конфликта на свою территорию. Президент Белоруссии обещал не допустить «удара в спину» российской армии. Лукашенко заявлял, что его и президента России Владимира Путина связывают « братские, теплые отношения», а конфликт на Украине еще больше сплотил двух лидеров. Россия начала СВО на территории Украины 24 февраля 2022 года. Цель ее как говорил президент Владимир Путин, завершить восьмилетний конфликт на Донбассе.