Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь будет участником СВО

Лукашенко: Белоруссия станет участником СВО в случае нарушения ее границ Украиной

Белоруссия жестко ответит на возможную агрессию со стороны Украины, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Агрессия украинских войск против Белоруссии заставит белорусскую армию ответить максимально жестко и присоединиться к России в проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае, если Украина совершит агрессию против Белоруссии», — передает слова Лукашенко « Белта ». Он подчеркнул, что ответ Белоруссии, в таком случае, будет максимально жестким, а конфликт на Украине приобретет совершенно иной характер. Белорусский президент также добавил, что это относится не только к Украине, но и к остальным странам, которые допустят агрессию против белорусского государства.

Ранее Александр Лукашенко заявлял об участии Минска в российской военной операции на территории Украины: оно состоит в том, что Белоруссия принимает беженцев и делает все, чтобы избежать распространения конфликта на свою территорию. Президент Белоруссии обещал не допустить «удара в спину» российской армии. Лукашенко заявлял, что его и президента России Владимира Путина связывают « братские, теплые отношения», а конфликт на Украине еще больше сплотил двух лидеров.

Россия начала СВО на территории Украины 24 февраля 2022 года. Цель ее как говорил президент Владимир Путин, завершить восьмилетний конфликт на Донбассе.