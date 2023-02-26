26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

Курганцы смогут свободно пообщаться с начальством следкома

Руководство регионального СК проведет прямую линию с жителями Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы смогут задать любые вопросы руководству следкома 2 марта Фото:

Жители Кургана смогут свободно пообщаться с руководством регионального следственного комитета. Госорган объявил о проведении прямой линии, куда можно будет позвонить и задать любой интересующий вопрос. Она состоится 2 марта.

«В четверг, 2 марта, в период с 10 до 12 часов (время местное) в следственном управлении будет организована прямая линия телефонной связи граждан с первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Курганской области Казеко Григорием Алексеевичем. В ходе приема телефонных звонков будет осуществляться учет персональных данных заявителя», — указано на сайте госоргана.

Региональный следком периодически проводит такие «горячие линии» с руководством. В марте позвонить и задать интересующий вопрос в указанное время можно по телефону: 8(3522) 43-98-46.

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Жители Кургана смогут свободно пообщаться с руководством регионального следственного комитета. Госорган объявил о проведении прямой линии, куда можно будет позвонить и задать любой интересующий вопрос. Она состоится 2 марта. «В четверг, 2 марта, в период с 10 до 12 часов (время местное) в следственном управлении будет организована прямая линия телефонной связи граждан с первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Курганской области Казеко Григорием Алексеевичем. В ходе приема телефонных звонков будет осуществляться учет персональных данных заявителя», — указано на сайте госоргана. Региональный следком периодически проводит такие «горячие линии» с руководством. В марте позвонить и задать интересующий вопрос в указанное время можно по телефону: 8(3522) 43-98-46.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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