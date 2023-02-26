Пермяков научат бороться с буллингом

Родителям школьников расскажут, как бороться с буллингом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяков, в том числе родителей школьников, приглашают на встречу по антибуллингу. Мероприятие, которое пройдет 4 марта, организовали создатели российского проекта «Папы против травли». Информация размещена на странице комьюнити отцов в соцсети «ВКонтакте».

«Команда проекта „Папы против травли“ едет в Пермь, чтобы провести для родителей встречу по школьному антибуллингу. Основные темы: что делать мамам и папам, чтобы оградить детей от этого токсичного явления; чем помочь, если ребенка уже травят; как держать коммуникацию с другими родителями и педагогами, чтобы не допустить буллинг», — указано на странице проекта.

Экспертами выступят представители Центра толерантности Игорь Майнгардт и Елена Горинова. Для всех участников встреча будет бесплатной. Она состоится в субботу, 4 марта, в 10:00 в библиотеке им. А. М. Горького. На мероприятие нужно зарегистрироваться.

Российский проект «Папы против травли» — это комьюнити отцов, которые хотят предотвратить детский буллинг. В сообществе также состоят педагоги, разрабатывающие методы по профилактике травли.