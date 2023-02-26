Власти ДНР: бойцы «Вагнера» ведут бои практически в центре Бахмут

27 февраля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию центра Бахмута, сообщил Игорь Кимаковский Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» подошли почти к центру Бахмута (Артемовск) в ходе уличных боев за город. Об это рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска ведут боевые действия», — передает слова Игоря Кимаковского РИА Новости. Он отметил, что хоть все дороги, прилегающие к городу, фактически контролируются боевым огнем, говорить о тактическом окружение города рано. По его словам, дорога из Часова Яра до сих пор остается под контролем Украины. Он также отметил, что ВСУ несут большие потери из-за сражений за город. Самые активные бои в ходе спецоперации сейчас идут на бахмутском направлении. Они начались в августе 2022 года, а на данный момент, бойцы ЧВК «Вагнер» близки к тому, чтобы взять центральную часть города. Командир взвода частной военной компании 25 февраля 2023 года отметил, что до центра города осталось пройти 1740 метров. Битва за город осложнена, потому что ВСУ используют население города как живой щит. Взятие этого города позволит России закрепиться в регионе.

Бойцы ЧВК «Вагнер» подошли почти к центру Бахмута (Артемовск) в ходе уличных боев за город. Об это рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска ведут боевые действия», — передает слова Игоря Кимаковского РИА Новости. Он отметил, что хоть все дороги, прилегающие к городу, фактически контролируются боевым огнем, говорить о тактическом окружение города рано. По его словам, дорога из Часова Яра до сих пор остается под контролем Украины. Он также отметил, что ВСУ несут большие потери из-за сражений за город. Самые активные бои в ходе спецоперации сейчас идут на бахмутском направлении. Они начались в августе 2022 года, а на данный момент, бойцы ЧВК «Вагнер» близки к тому, чтобы взять центральную часть города. Командир взвода частной военной компании 25 февраля 2023 года отметил, что до центра города осталось пройти 1740 метров. Битва за город осложнена, потому что ВСУ используют население города как живой щит. Взятие этого города позволит России закрепиться в регионе.