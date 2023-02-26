В Миассе уволили вице-мэра, задержанного ФСБ за взятку

27 февраля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Арсен Симонов уволен с поста вице-мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области уволили вице-мэра Миасса Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мэру Миасса Григорию Тонких вынесено представление. «Проверка показала, что главой Миасса вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не приняты меры по предотвращению конфликта интересов. По результатам рассмотрения представления, действие трудового договора с заместителем главы прекращено по дискредитирующим основаниям», — сообщили в прокуратуре. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Следствие предполагает, что через сотрудника одной из структур мэрии Миасса вице-мэр получил взятку за обещание обеспечить заключение муниципального контракта на снос ветхоаварийных домов. Также арестованный обязался обеспечить компании общее покровительство. Свою вину Симонов признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО. Областной суд оставил это решение в силе.

В Челябинской области уволили вице-мэра Миасса Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мэру Миасса Григорию Тонких вынесено представление. «Проверка показала, что главой Миасса вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не приняты меры по предотвращению конфликта интересов. По результатам рассмотрения представления, действие трудового договора с заместителем главы прекращено по дискредитирующим основаниям», — сообщили в прокуратуре. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Следствие предполагает, что через сотрудника одной из структур мэрии Миасса вице-мэр получил взятку за обещание обеспечить заключение муниципального контракта на снос ветхоаварийных домов. Также арестованный обязался обеспечить компании общее покровительство. Свою вину Симонов признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО. Областной суд оставил это решение в силе.