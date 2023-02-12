12 февраля 2023
11 февраля 2023

Задержанного ФСБ вице-мэра Миасса оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, тюрьма, решетка, суд, клетка, симонов арсен
Арсена Симонова оставили под стражей Фото:

Челябинский областной суд 13 февраля оставил под стражей задержанного сотрудниками УФСБ вице-мэра Миасса Арсена Симонова, обвиняемого во взяточничестве. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, срок заключения под стражей остался прежним: до 18 марта.

«Суд поддержал позицию следствия. Решение об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу оставлено в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Следствие предполагает, что через сотрудника одной из структур мэрии Миасса вице-мэр получил взятку за обещание обеспечить заключение муниципального контракта на снос ветхоаварийных домов. Также арестованный обязался обеспечить компании общее покровительство. Свою вину Симонов признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО. Адвокаты пытались оспорить это решение.

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Челябинский областной суд 13 февраля оставил под стражей задержанного сотрудниками УФСБ вице-мэра Миасса Арсена Симонова, обвиняемого во взяточничестве. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, срок заключения под стражей остался прежним: до 18 марта. «Суд поддержал позицию следствия. Решение об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу оставлено в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Следствие предполагает, что через сотрудника одной из структур мэрии Миасса вице-мэр получил взятку за обещание обеспечить заключение муниципального контракта на снос ветхоаварийных домов. Также арестованный обязался обеспечить компании общее покровительство. Свою вину Симонов признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО. Адвокаты пытались оспорить это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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