Задержанного ФСБ вице-мэра Миасса оставили за решеткой

Арсена Симонова оставили под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 13 февраля оставил под стражей задержанного сотрудниками УФСБ вице-мэра Миасса Арсена Симонова, обвиняемого во взяточничестве. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, срок заключения под стражей остался прежним: до 18 марта.

«Суд поддержал позицию следствия. Решение об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу оставлено в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Следствие предполагает, что через сотрудника одной из структур мэрии Миасса вице-мэр получил взятку за обещание обеспечить заключение муниципального контракта на снос ветхоаварийных домов. Также арестованный обязался обеспечить компании общее покровительство. Свою вину Симонов признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО. Адвокаты пытались оспорить это решение.