Автобус с тюменцами потерял управление и попал в ДТП на федеральной трассе. Фото

27 февраля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за сложных погодных условий автобус, перевозящий людей из областной столицы в поселок Боровский, врезался в манипулятор на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый маршрутный автобус №101 „Тюмень-Боровский“ въехал в стоящий на обочине манипулятор. 65-летний водитель пояснил, что разворачивался, когда автобус „потащило“ в сторону, он потерял управление. В автобусе ехали 30 пассажиров, двое из них, пенсионерки 76-ти и 73-х лет, получили травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Пассажиров автобуса пересадили на резервный транспорт. Как добавили силовики, из-за метели аварийная обстановка обострилась на всех дорогах региона. 27 февраля на них уже произошло три ДТП, в которых ранения получили пять человек. Водителей просят быть осторожнее. Фото: УГИБДД по Тюменской области Фото: УГИБДД по Тюменской области

Из-за сложных погодных условий автобус, перевозящий людей из областной столицы в поселок Боровский, врезался в манипулятор на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый маршрутный автобус №101 „Тюмень-Боровский“ въехал в стоящий на обочине манипулятор. 65-летний водитель пояснил, что разворачивался, когда автобус „потащило“ в сторону, он потерял управление. В автобусе ехали 30 пассажиров, двое из них, пенсионерки 76-ти и 73-х лет, получили травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Пассажиров автобуса пересадили на резервный транспорт. Как добавили силовики, из-за метели аварийная обстановка обострилась на всех дорогах региона. 27 февраля на них уже произошло три ДТП, в которых ранения получили пять человек. Водителей просят быть осторожнее.