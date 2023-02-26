26 февраля 2023
25 февраля 2023

Автобус с тюменцами потерял управление и попал в ДТП на федеральной трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются Фото:

Из-за сложных погодных условий автобус, перевозящий людей из областной столицы в поселок Боровский, врезался в манипулятор на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый маршрутный автобус №101 „Тюмень-Боровский“ въехал в стоящий на обочине манипулятор. 65-летний водитель пояснил, что разворачивался, когда автобус „потащило“ в сторону, он потерял управление. В автобусе ехали 30 пассажиров, двое из них, пенсионерки 76-ти и 73-х лет, получили травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД.

Пассажиров автобуса пересадили на резервный транспорт. Как добавили силовики, из-за метели аварийная обстановка обострилась на всех дорогах региона. 27 февраля на них уже произошло три ДТП, в которых ранения получили пять человек. Водителей просят быть осторожнее.

Фото:
Фото:

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Из-за сложных погодных условий автобус, перевозящий людей из областной столицы в поселок Боровский, врезался в манипулятор на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый маршрутный автобус №101 „Тюмень-Боровский“ въехал в стоящий на обочине манипулятор. 65-летний водитель пояснил, что разворачивался, когда автобус „потащило“ в сторону, он потерял управление. В автобусе ехали 30 пассажиров, двое из них, пенсионерки 76-ти и 73-х лет, получили травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Пассажиров автобуса пересадили на резервный транспорт. Как добавили силовики, из-за метели аварийная обстановка обострилась на всех дорогах региона. 27 февраля на них уже произошло три ДТП, в которых ранения получили пять человек. Водителей просят быть осторожнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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