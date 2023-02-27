В жилом доме в Ульяновске взорвался газ. Видео

27 февраля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в доме на улице Ефремова (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Ульяновск произошел взрыв газа. Пострадало два человека. «Два человека пострадали в результате инцидента. По нашей информации, взрыв [газа] произошел в доме на улице Ефремова [в Ульяновске]», — сообщил телеканал РЕН ТВ. По кадрам из социальных сетей видно, что взрыв произошел на пятом этаже. Обновлено в 13:41 Один человек пострадал, 10 эвакуированы из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске — ГУ МЧС

В одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Ульяновск произошел взрыв газа. Пострадало два человека. «Два человека пострадали в результате инцидента. По нашей информации, взрыв [газа] произошел в доме на улице Ефремова [в Ульяновске]», — сообщил телеканал РЕН ТВ. По кадрам из социальных сетей видно, что взрыв произошел на пятом этаже. Обновлено в 13:41 Один человек пострадал, 10 эвакуированы из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске — ГУ МЧС