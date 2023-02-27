Взрыв произошел в доме на улице Ефремова (архивное фото)
В одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Ульяновск произошел взрыв газа. Пострадало два человека.
«Два человека пострадали в результате инцидента. По нашей информации, взрыв [газа] произошел в доме на улице Ефремова [в Ульяновске]», — сообщил телеканал РЕН ТВ. По кадрам из социальных сетей видно, что взрыв произошел на пятом этаже.
Обновлено в 13:41
Один человек пострадал, 10 эвакуированы из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске — ГУ МЧС
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