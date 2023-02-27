В жилом доме в Ульяновске взорвался газ. Видео

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Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Перми на ул. Разина , многоэтажка, разрушение, взрыв газа, недвижимость, копоть, разрушенный дом, выбитые стекла
Взрыв произошел в доме на улице Ефремова (архивное фото) Фото:

В одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Ульяновск произошел взрыв газа. Пострадало два человека.

«Два человека пострадали в результате инцидента. По нашей информации, взрыв [газа] произошел в доме на улице Ефремова [в Ульяновске]», — сообщил телеканал РЕН ТВ. По кадрам из социальных сетей видно, что взрыв произошел на пятом этаже.

Обновлено в 13:41

Один человек пострадал, 10 эвакуированы из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске — ГУ МЧС

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В одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Ульяновск произошел взрыв газа. Пострадало два человека. «Два человека пострадали в результате инцидента. По нашей информации, взрыв [газа] произошел в доме на улице Ефремова [в Ульяновске]», — сообщил телеканал РЕН ТВ. По кадрам из социальных сетей видно, что взрыв произошел на пятом этаже. Обновлено в 13:41 Один человек пострадал, 10 эвакуированы из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске — ГУ МЧС
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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