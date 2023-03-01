01 марта 2023

Из-за «ЧВК Редан» курганские дети не смогут ходить в ТРЦ без родителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр «Стрекоза». Курган, подросток, редан, антиредан, клетчатые штаны
В чатах родителей предупреждают, чтобы не отпускали детей в ТЦ одних из-за новой субкультуры Фото:

Курганских родителей призывают не пускать своих детей одних в местные торговые центры из-за новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Соответствующая информация появилась в родительских чатах.

«Среди молодежи появилась новая субкультура „ЧВК Редан“. Занимаются драками и провокациями в общественных местах. Уже задержаны около 80 подростков. Проведите беседы с детьми о подобных акциях и контролируйте их местонахождение в дневное время после уроков», — поделился с URA.RU сообщением родитель.

Курганским родителям также рекомендуют проверить личные страницы своих детей в социальных сетях на наличие подписок на тематические группы новой субкультуры. В тексте дополнительно сообщают отличительные черты представителей молодежного течения: черная одежда, темный цвет волос и эмблема паука с 12 лапами, на котором изображена цифра «4».

Ранее URA.RU писало, что курганская молодежь собралась на ожидаемую сходку «ЧВК Редан». По данным, которые имеются у агентства, пришедшие подростки были противниками этой субкультуры. Во время сходки в полицию доставили несколько подростков. Представитель другого аниме-сообщества, но знакомый с участниками «ЧВК Редан» в Кургане, заявил, что произошедшее около местного ТРЦ является провокацией.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Курганских родителей призывают не пускать своих детей одних в местные торговые центры из-за новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Соответствующая информация появилась в родительских чатах. «Среди молодежи появилась новая субкультура „ЧВК Редан“. Занимаются драками и провокациями в общественных местах. Уже задержаны около 80 подростков. Проведите беседы с детьми о подобных акциях и контролируйте их местонахождение в дневное время после уроков», — поделился с URA.RU сообщением родитель. Курганским родителям также рекомендуют проверить личные страницы своих детей в социальных сетях на наличие подписок на тематические группы новой субкультуры. В тексте дополнительно сообщают отличительные черты представителей молодежного течения: черная одежда, темный цвет волос и эмблема паука с 12 лапами, на котором изображена цифра «4». Ранее URA.RU писало, что курганская молодежь собралась на ожидаемую сходку «ЧВК Редан». По данным, которые имеются у агентства, пришедшие подростки были противниками этой субкультуры. Во время сходки в полицию доставили несколько подростков. Представитель другого аниме-сообщества, но знакомый с участниками «ЧВК Редан» в Кургане, заявил, что произошедшее около местного ТРЦ является провокацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...