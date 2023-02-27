27 февраля 2023

В Кургане на ожидаемую сходку «ЧВК «Редан» собрались десятки молодых людей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинолог. Курган, полиция
В Кургане полиция работает с молодежью у торгового центра Фото:

Возле курганского ТРЦ «Гиперсити» собрались десятки молодых людей из-за ранее объявленной сходки «ЧВК «Редан». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

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«Возле торгового центра „Гиперсити“ в Кургане находятся группы молодых людей. Они пришли в ТРЦ после объявления о сходке „ЧВК ‚Редан‘, — рассказал корреспондент. Также у торгового центра находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Судя по данным источников URA.RU, на сходку явились противники движения ‚Редан‘.

Сотрудники силовых структур сопроводили нескольких молодых людей в служебные автомобили. У входа в торговый центр находится сотрудник полиции. Самих участников движения в торговом центре и около него корреспондентом замечено не было.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию у торгового центра в управлении полиции. В полиции сообщили, что сотрудники на постоянной основе охраняют общественный порядок в местах массового пребывания граждан.

сходка «ЧВК «Редан» в Кургане
В Кургане на сходку «ЧВК «Редан» собрались десятки молодых людей

сходка «ЧВК «Редан» в Кургане
С молодыми людьми беседуют представители полиции

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Возле курганского ТРЦ «Гиперсити» собрались десятки молодых людей из-за ранее объявленной сходки «ЧВК «Редан». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле торгового центра „Гиперсити“ в Кургане находятся группы молодых людей. Они пришли в ТРЦ после объявления о сходке „ЧВК ‚Редан‘, — рассказал корреспондент. Также у торгового центра находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Судя по данным источников URA.RU, на сходку явились противники движения ‚Редан‘. Сотрудники силовых структур сопроводили нескольких молодых людей в служебные автомобили. У входа в торговый центр находится сотрудник полиции. Самих участников движения в торговом центре и около него корреспондентом замечено не было. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию у торгового центра в управлении полиции. В полиции сообщили, что сотрудники на постоянной основе охраняют общественный порядок в местах массового пребывания граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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