«Возле торгового центра „Гиперсити“ в Кургане находятся группы молодых людей. Они пришли в ТРЦ после объявления о сходке „ЧВК ‚Редан‘, — рассказал корреспондент. Также у торгового центра находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Судя по данным источников URA.RU, на сходку явились противники движения ‚Редан‘.
Сотрудники силовых структур сопроводили нескольких молодых людей в служебные автомобили. У входа в торговый центр находится сотрудник полиции. Самих участников движения в торговом центре и около него корреспондентом замечено не было.
Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию у торгового центра в управлении полиции. В полиции сообщили, что сотрудники на постоянной основе охраняют общественный порядок в местах массового пребывания граждан.
В Кургане на сходку «ЧВК «Редан» собрались десятки молодых людей
Возле курганского ТРЦ «Гиперсити» собрались десятки молодых людей из-за ранее объявленной сходки «ЧВК «Редан». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле торгового центра „Гиперсити“ в Кургане находятся группы молодых людей. Они пришли в ТРЦ после объявления о сходке „ЧВК ‚Редан‘, — рассказал корреспондент. Также у торгового центра находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Судя по данным источников URA.RU, на сходку явились противники движения ‚Редан‘. Сотрудники силовых структур сопроводили нескольких молодых людей в служебные автомобили. У входа в торговый центр находится сотрудник полиции. Самих участников движения в торговом центре и около него корреспондентом замечено не было. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию у торгового центра в управлении полиции. В полиции сообщили, что сотрудники на постоянной основе охраняют общественный порядок в местах массового пребывания граждан.