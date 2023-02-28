«ЧВК Редан» состоит преимущественно из подростков
В торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани начались задержания подростков, называющих себя «ЧВК Редан». URA.RU приводит главную информацию о новой группировке.
- «ЧВК Редан» представляет собой молодежную субкультуру. Ее участники вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». Подростки, состоящие в этой группировке носят длинные черные волосы и клетчатые штаны. Также на их одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Уточняется, что в аниме и манге фигурирует преступная банда «Пауки».
- В «ЧВК Редан» состоят преимущественно подростки. Самым младшим из них 15 лет.
- У субкультуры есть несколько сообществ в соцсети «ВКонтакте». Самая крупная насчитывает порядка 193 тысяч подписчиков.
- По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Участники движения находят свою цель и устраивают массовые драки в торговых центрах. Как сообщают СМИ, в ТЦ «Галерея» Санкт-Петербурга задержали около 131 подростка.
- У субкультуры есть несколько сообществ в соцсети «ВКонтакте». Самая крупная насчитывает порядка 193 тысяч подписчиков.
- После нескольких зафиксированных драк, был возбужден ряд уголовных дел. Также, по данным telegram-канала Baza, полицейские в Москве получили распоряжения задерживать подростков с признаками «ЧВК Редан». Также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала это движение «депрессивно-агрессивной субкультурой».
- После скандала, участники «Редана» поставили в своих соцсетях плашку, сообщающую, что сообщества «созданы в юмористических целях». Также они заявили, что не пропагандируют насилие. Также в СМИ сообщили, что сообщество в Новосибирске вовсе прекратило свое существование.
- Участники «ЧВК Редан» появились в некоторых городах Украины. Правоохранители отчитались о задержаниях подростков в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске.
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