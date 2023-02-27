27 февраля 2023

Курганских подростков увезли в полицию со сходки «ЧВК „Редан“». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция задержала несколько подростков у торгового центра Фото:

Несколько несовершеннолетних курганцев были доставлены в полицию от ТРЦ «Гиперсити» для выяснения личности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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«В полицию доставлены несколько молодых людей для проверки и установления личности», — уточнили в полиции. После проверки несовершеннолетних передадут законным представителям.

Молодым людям без родителей сотрудники правоохранительных органов и охрана комплекса стараются блокировать вход в ТРЦ. Каждого юного горожанина спрашивают о цели посещения центра.

Представителей движения «ЧВК „Редан“» возле торгового центра замечено не было. Среди задержанных силовиками молодых курганцев были противники неформальной субкультуры аниме, которая отличается наличием одежды с изображением пауков. Они пришли к торговому центру из-за объявления о сходке представителей «ЧВК „Редан“».

Ранее URA.RU сообщало, что у курганского торгового центра было замечено несколько десятков молодых людей. Они собрались, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК «Редан». На месте сбора работали сотрудники полиции.

сходка "ЧВК "Редан" в Кургане
На входе в торговый центр курганских подростков встречает полиция
Фото:
сходка "ЧВК "Редан" в Кургане
Несколько молодых курганцев задержали для выяснения личности
Фото:
сходка "ЧВК "Редан" в Кургане
После выяснения личности курганских несовершеннолетних передадут законным представителям
Фото:

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Несколько несовершеннолетних курганцев были доставлены в полицию от ТРЦ «Гиперсити» для выяснения личности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления МВД. «В полицию доставлены несколько молодых людей для проверки и установления личности», — уточнили в полиции. После проверки несовершеннолетних передадут законным представителям. Молодым людям без родителей сотрудники правоохранительных органов и охрана комплекса стараются блокировать вход в ТРЦ. Каждого юного горожанина спрашивают о цели посещения центра. Представителей движения «ЧВК „Редан“» возле торгового центра замечено не было. Среди задержанных силовиками молодых курганцев были противники неформальной субкультуры аниме, которая отличается наличием одежды с изображением пауков. Они пришли к торговому центру из-за объявления о сходке представителей «ЧВК „Редан“». Ранее URA.RU сообщало, что у курганского торгового центра было замечено несколько десятков молодых людей. Они собрались, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК «Редан». На месте сбора работали сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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