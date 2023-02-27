«В полицию доставлены несколько молодых людей для проверки и установления личности», — уточнили в полиции. После проверки несовершеннолетних передадут законным представителям.
Молодым людям без родителей сотрудники правоохранительных органов и охрана комплекса стараются блокировать вход в ТРЦ. Каждого юного горожанина спрашивают о цели посещения центра.
Представителей движения «ЧВК „Редан“» возле торгового центра замечено не было. Среди задержанных силовиками молодых курганцев были противники неформальной субкультуры аниме, которая отличается наличием одежды с изображением пауков. Они пришли к торговому центру из-за объявления о сходке представителей «ЧВК „Редан“».
Несколько несовершеннолетних курганцев были доставлены в полицию от ТРЦ «Гиперсити» для выяснения личности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления МВД. «В полицию доставлены несколько молодых людей для проверки и установления личности», — уточнили в полиции. После проверки несовершеннолетних передадут законным представителям. Молодым людям без родителей сотрудники правоохранительных органов и охрана комплекса стараются блокировать вход в ТРЦ. Каждого юного горожанина спрашивают о цели посещения центра. Представителей движения «ЧВК „Редан“» возле торгового центра замечено не было. Среди задержанных силовиками молодых курганцев были противники неформальной субкультуры аниме, которая отличается наличием одежды с изображением пауков. Они пришли к торговому центру из-за объявления о сходке представителей «ЧВК „Редан“». Ранее URA.RU сообщало, что у курганского торгового центра было замечено несколько десятков молодых людей. Они собрались, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК «Редан». На месте сбора работали сотрудники полиции.