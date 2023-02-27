Курганские сторонники «Редан» заявили о провокации возле ТЦ

Эксклюзивное интервью реального представителя аниме-культуры

28 февраля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Кургане возле ТЦ Гипер Сити собрались десятки подростков, которые откликнулись на призыв лже-редоновцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сторонники аниме-культуры «Редан» организовали в Кургане возле ТРЦ «Гипер сити» массовую сходку. На встречу 28 февраля через созданные telegram-каналы звали подростков. Однако на встречу пришли только антиредановцы, с которыми сотрудники полиции проводили профилактические беседы. В эксклюзивном интервью URA.RU представитель «Редан» Игорь (имя изменено) в Кургане заявил, что сбор организовали лже-редановцы, которые понятия не имеют про настоящую культуру сообщества. В Кургане антиредановцы пришли к ТРЦ, но их сопроводили в полицейские автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Игорь, расскажи чем вы занимаетесь в сообществе и для чего оно создано? — Я являюсь администратором курганского сообщества направления «Редан». Наше сообщество никогда ни к чему не призывало, оно объединяет в себе некую субкультуру «dead inside» [внутренняя опусташенность, апатия], у нас нет никаких суицидальных наклонностей, как это описывают в некоторых СМИ. Само по-себе название «Редан» произошло из аниме Hunter X Hunter. Так называемые «паучки», это люди которые купили толстовку бренда «хикикамори кай» который выпускает их с 2020 года, в данном сообществе большая часть людей относится к «dead inside». Основной идеалогией «Редана» является мирный протест, в знак того, что люди хотят ходить в той одежде, в которой они хотят, красить волосы в тот цвет, в который они хотят, так сказать называемые «неформалы». Сотрудники полиции предотвратили беспорядки в ТРЦ «Гипер сити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Почему это привело к массовым сборам людей, ненависти, дракам? — Все началось 19 февраля в ТРЦ «Авиапарк» в Москве. Компания друзей решила провести время весело. В ТРЦ было многолюдно и всем не хватило стульев, они долго их искали, чтобы уместиться, но случился переломный момент. Некая группа лиц, явно подвыпивших, начала кидать в подростков крышками от спиртных напитков, после чего эта группа лиц начала оскорблять «пауков», ругать за цвет волос и внешний вид. После чего началась драка. Ее выложили в социальную сеть «Тik-Ток». Спустя время видео начало собирать просмотры, в комментариях начали появляться лозунги, призывающие к насилию над людьми «в адиках». Так само по себе и образовалось на более широкую публику сообщество «ЧВК Редан». Спустя время, «Али Реданов» создал канал «ЧВК Редан» в telegram. Люди активно подписывались и он увидел в этом прибыль, начал продавать одежду с «пауками», продавать рекламу, и кричать еще больше всякую нацисткую ересь. После этого агрессивные субкультуры типа скинхедов объединились против редановцев. Они начали активно ходить по всем ТРЦ группой людей, докапываться до всех кто немного похож на «пауков», но они сами даже не знали за что воют, за что они бьют людей, они не понимают основную идеологию «Редана». Дальше постепенно это начало разрастаться по странам СНГ, группы людей начали ходить по всем ТРЦ России, в поисках «паучков». Возле ТРЦ не заметили редановцев, на встречу они не пришли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — В Кургане есть еще группы, кроме вашей? — Недавно было создано сообщество «Redan45». Я разговаривал с администратором, чтобы он не выкладывал провокационные посты, и не наколял обстановку. Опасался, что моих подписчиков изобьют. В следующие дни я замечал такие группы как «АНТИ ЧВК РЕДАН45». Сначала она была одна. Я постарался поговорить с администратором группы, он кстати в 7 классе, ибо там активно писались провокационные посты с призвом к травле «пауков». Пытался вразумить администратора этого сообщества, и у меня это получилось. На следующий день я увидел новое сообщество, почти с таким же призывом к травле, но тут настал ужасающий момент. Вчера вышел какой-то пост, неизвестно от чьего имени, что редановцы собираются провести сходку в ТРЦ «Гипер сити». Об этом узнал весь Курган, все начали активно заходить в беседу «АНТИ ЧВК РЕДАН 45», и договорились встретиться, чтобы избить редановцев. Они даже не знают их идеологии, просто гнобят за их существование. Я спросил у пары человек, почему вы ненавидите «Редан», на что получит ответ «они одеваются как бабы, и выглядят, как люди нетрадиционной ориентации». Курганские редановцы даже не знали о сходке. Не знают кто ее организовал, учитывая какие лозунги выписывали те, кто против «Редана», идти туда — было бы самоубийством. А таких среди редановцев точно нет. Ранее URA.RU писало, что возле курганского ТРЦ «Гиперсити» собрались десятки молодых людей из-за ранее объявленной сходки «ЧВК «Редан». Часть подростков, которые оказались антиредановцами, были доставлены в полицию для беседы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сторонники аниме-культуры «Редан» организовали в Кургане возле ТРЦ «Гипер сити» массовую сходку. На встречу 28 февраля через созданные telegram-каналы звали подростков. Однако на встречу пришли только антиредановцы, с которыми сотрудники полиции проводили профилактические беседы. В эксклюзивном интервью URA.RU представитель «Редан» Игорь (имя изменено) в Кургане заявил, что сбор организовали лже-редановцы, которые понятия не имеют про настоящую культуру сообщества. — Игорь, расскажи чем вы занимаетесь в сообществе и для чего оно создано? — Я являюсь администратором курганского сообщества направления «Редан». Наше сообщество никогда ни к чему не призывало, оно объединяет в себе некую субкультуру «dead inside» [внутренняя опусташенность, апатия], у нас нет никаких суицидальных наклонностей, как это описывают в некоторых СМИ. Само по-себе название «Редан» произошло из аниме Hunter X Hunter. Так называемые «паучки», это люди которые купили толстовку бренда «хикикамори кай» который выпускает их с 2020 года, в данном сообществе большая часть людей относится к «dead inside». Основной идеалогией «Редана» является мирный протест, в знак того, что люди хотят ходить в той одежде, в которой они хотят, красить волосы в тот цвет, в который они хотят, так сказать называемые «неформалы». — Почему это привело к массовым сборам людей, ненависти, дракам? — Все началось 19 февраля в ТРЦ «Авиапарк» в Москве. Компания друзей решила провести время весело. В ТРЦ было многолюдно и всем не хватило стульев, они долго их искали, чтобы уместиться, но случился переломный момент. Некая группа лиц, явно подвыпивших, начала кидать в подростков крышками от спиртных напитков, после чего эта группа лиц начала оскорблять «пауков», ругать за цвет волос и внешний вид. После чего началась драка. Ее выложили в социальную сеть «Тik-Ток». Спустя время видео начало собирать просмотры, в комментариях начали появляться лозунги, призывающие к насилию над людьми «в адиках». Так само по себе и образовалось на более широкую публику сообщество «ЧВК Редан». Спустя время, «Али Реданов» создал канал «ЧВК Редан» в telegram. Люди активно подписывались и он увидел в этом прибыль, начал продавать одежду с «пауками», продавать рекламу, и кричать еще больше всякую нацисткую ересь. После этого агрессивные субкультуры типа скинхедов объединились против редановцев. Они начали активно ходить по всем ТРЦ группой людей, докапываться до всех кто немного похож на «пауков», но они сами даже не знали за что воют, за что они бьют людей, они не понимают основную идеологию «Редана». Дальше постепенно это начало разрастаться по странам СНГ, группы людей начали ходить по всем ТРЦ России, в поисках «паучков». — В Кургане есть еще группы, кроме вашей? — Недавно было создано сообщество «Redan45». Я разговаривал с администратором, чтобы он не выкладывал провокационные посты, и не наколял обстановку. Опасался, что моих подписчиков изобьют. В следующие дни я замечал такие группы как «АНТИ ЧВК РЕДАН45». Сначала она была одна. Я постарался поговорить с администратором группы, он кстати в 7 классе, ибо там активно писались провокационные посты с призвом к травле «пауков». Пытался вразумить администратора этого сообщества, и у меня это получилось. На следующий день я увидел новое сообщество, почти с таким же призывом к травле, но тут настал ужасающий момент. Вчера вышел какой-то пост, неизвестно от чьего имени, что редановцы собираются провести сходку в ТРЦ «Гипер сити». Об этом узнал весь Курган, все начали активно заходить в беседу «АНТИ ЧВК РЕДАН 45», и договорились встретиться, чтобы избить редановцев. Они даже не знают их идеологии, просто гнобят за их существование. Я спросил у пары человек, почему вы ненавидите «Редан», на что получит ответ «они одеваются как бабы, и выглядят, как люди нетрадиционной ориентации». Курганские редановцы даже не знали о сходке. Не знают кто ее организовал, учитывая какие лозунги выписывали те, кто против «Редана», идти туда — было бы самоубийством. А таких среди редановцев точно нет. Ранее URA.RU писало, что возле курганского ТРЦ «Гиперсити» собрались десятки молодых людей из-за ранее объявленной сходки «ЧВК «Редан». Часть подростков, которые оказались антиредановцами, были доставлены в полицию для беседы.