Екатеринбуржцы страхуют свои части тела и хорошее настроение

28 февраля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбург занимает третье место по оригинальности запросов на страхование Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждый третий екатеринбуржец обращается к страховому агентству с нестандартной просьбой. Одна из которых — застрахование своей части тела. Также есть и те, кто не отказался бы от компенсации за плохое настроение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхование». «Порядка 39% екатеринбуржцев хотят получать необычные страховки. Чаще всего нестандартные запросы касаются частей тела (22%), 12% опрошенных не отказались бы от компенсации за негатив в новостях. Плохое настроение может испортить весь день, поэтому, 11% жителей хотели бы получать за это выплату. Также в топ неординарных и неисполнимых страховок вошли запросы на страхование от повышения цен на бензин (11%), защиту голосовых связок (8%), „разбитого сердца“ (7%), автомобиля, который еще не купили (6%), страховка от неполучения выигрыша в лотерею (5%) и последствий разочарования в людях (1%)», — сказано в сообщении. Примечательно, что по России Екатеринбург занимает третье место по оригинальности запросов на страхование. Лидерами стали жители Казани (45%), а на втором месте Нижнего Новгорода (43%). Страховые агенты группы Ренессанс страхования вспомнили необычные случаи, когда клиенты хотели застраховать коллекцию вина и защитить ребенка от не сдачи ЕГЭ. «Платить за свои эксцентричные запросы екатеринбуржцы пока не готовы. Большинство согласны отдать лишь сумму в пределах 20 тысяч рублей (61%), а 11% респондентов согласны отдавать за страховку мечты от 20 000 до 50 000 рублей», — отметили они. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый третий екатеринбуржец обращается к страховому агентству с нестандартной просьбой. Одна из которых — застрахование своей части тела. Также есть и те, кто не отказался бы от компенсации за плохое настроение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхование». «Порядка 39% екатеринбуржцев хотят получать необычные страховки. Чаще всего нестандартные запросы касаются частей тела (22%), 12% опрошенных не отказались бы от компенсации за негатив в новостях. Плохое настроение может испортить весь день, поэтому, 11% жителей хотели бы получать за это выплату. Также в топ неординарных и неисполнимых страховок вошли запросы на страхование от повышения цен на бензин (11%), защиту голосовых связок (8%), „разбитого сердца“ (7%), автомобиля, который еще не купили (6%), страховка от неполучения выигрыша в лотерею (5%) и последствий разочарования в людях (1%)», — сказано в сообщении. Примечательно, что по России Екатеринбург занимает третье место по оригинальности запросов на страхование. Лидерами стали жители Казани (45%), а на втором месте Нижнего Новгорода (43%). Страховые агенты группы Ренессанс страхования вспомнили необычные случаи, когда клиенты хотели застраховать коллекцию вина и защитить ребенка от не сдачи ЕГЭ. «Платить за свои эксцентричные запросы екатеринбуржцы пока не готовы. Большинство согласны отдать лишь сумму в пределах 20 тысяч рублей (61%), а 11% респондентов согласны отдавать за страховку мечты от 20 000 до 50 000 рублей», — отметили они.