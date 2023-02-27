Казахстан отреагировал на слухи об отправке военной техники Украине

Распространяемая в СМИ и telegram-каналах информации об отправке Казахстаном военной техники на Украину является ложной, видео, которой распространяют в интернете, является старым. Об этом заявили в Минобороны страны.
«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится на официальном сайте Минобороны Казахстана.
Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы начали распространять информацию о том, что Казахстан отправляет Украине военную технику третьих стран в качестве посредника. В качестве доказательства было представлено видео с движением военной техники в Алма-Ате.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!