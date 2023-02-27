Казахстан отреагировал на слухи об отправке военной техники Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Казахстан не отправлял на Украине военную технику, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Распространяемая в СМИ и telegram-каналах информации об отправке Казахстаном военной техники на Украину является ложной, видео, которой распространяют в интернете, является старым. Об этом заявили в Минобороны страны.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится на официальном сайте Минобороны Казахстана.

Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы начали распространять информацию о том, что Казахстан отправляет Украине военную технику третьих стран в качестве посредника. В качестве доказательства было представлено видео с движением военной техники в Алма-Ате.

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Распространяемая в СМИ и telegram-каналах информации об отправке Казахстаном военной техники на Украину является ложной, видео, которой распространяют в интернете, является старым. Об этом заявили в Минобороны страны. «Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится на официальном сайте Минобороны Казахстана. Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы начали распространять информацию о том, что Казахстан отправляет Украине военную технику третьих стран в качестве посредника. В качестве доказательства было представлено видео с движением военной техники в Алма-Ате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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